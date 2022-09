12 sinais de que você está recebendo ataques energéticos ou espirituais

Cansaço que nunca passa? Melancolia sem motivo aparente? Mudanças bruscas de humor? Estes podem ser alguns sinais de que você está sofrendo ataques energéticos e espirituais. Mas claro: antes de pensar em culpar o mundo astral, precisamos repensar alguns comportamentos e pensamentos que podem estar facilitando a influência das más energias em nossas vidas.

De acordo com Amanda Celli, criadora da página “Tempero de Bruxa” (@temperodebruxa), a nossa aura funciona como um rádio: dependendo da estação que sintonizamos, podemos captar frequências negativas.

A seguir, você aprende a identificar os sinais de um ataque energético, como evitar e o que fazer para se livrar dos maus olhados e fluidos:

Quais são os sinais de um ataque espiritual

Amanda Celli afirma que os ataques espirituais afetam diretamente os nossos sete chakras principais — que são centros de energia responsáveis por nos fortalecer diariamente. Quando estão desalinhados, nossas reações diante dos acontecimentos diários acabam sofrendo profundas alterações. Estes são os sinais de que isso pode estar acontecendo com você:

Mau humor constante

Mudanças de humor repentinas

Sensação intensa de peso nas costas e/ou cabeça

Mesmo se esforçando, tudo parece dar errado em sua vida

O caos está sempre lhe perseguindo

Melancolia sem motivos aparentes

Discussões e desentendimentos acontecem a toda hora

Dificuldade de concentração

Sentimento de esgotamento físico e mental

Queda da imunidade

Pesadelos frequentes

Constante estado de amargor perante a vida

“Todos esses ‘sintomas’ indicam um desalinhamento de energia, que pode ser provocado por um acúmulo de baixas vibrações — decorrente de brigas, discussões e maus pensamentos — ou por ataques energéticos — que envolvem inveja, mau olhado e outras agressões espirituais”, esclarece a especialista.

Relacionadas Astrologia 5 simpatias poderosas para afastar a energia do ex e superar o término

Continua após a publicidade

O que fazer para evitar ataques espirituais?

Amanda explica que, neste universo, estamos em constante contato com diversos planos espirituais e acontecimentos do plano físico. Por isso, apesar de não sermos culpados por tudo o que nos acontece, somos completamente responsáveis pela maneira em que nos colocamos diante dos fatos.

“Atitudes vinculadas a raiva, ódio e preconceito drenam a energia e desgastam tanto o corpo físico como o espiritual”, explica Amanda. Ela também afirma que não acreditar no próprio potencial também acaba nos afastando de nossos verdadeiros propósitos na Terra.

“A ciência já vem provando que experimentar sentimentos como a raiva, a tristeza e o estresse acaba fazendo o corpo produzir uma série de substâncias agressivas ao organismo. Com o enfraquecimento do sistema imunológico, diversas doenças físicas (como a gastrite) ou psicológicas (ansiedade e depressão) acabam sendo originadas”, clarifica a criadora do “Tempero de Bruxa”.

Como se proteger contra más energias?

Por mais que todos nós estejamos expostos a ataques, é possível evitá-los. A especialista esclarece que somos como um rádio: dependendo da frequência que sintonizarmos, receberemos algum tipo de influência. Portanto, se temos atitudes e pensamentos que estão abaixando a nossa sintonia, iremos nos alinhar com esse tipo de vibração. E claro, isso facilita que espíritos maléficos — ou energias provenientes da raiva ou mau olhado — nos deixem esgotados.

Agora, se você já estiver sofrendo ataques, é possível reverter a situação e dar um up em sua aura. Amanda Celli dá algumas dicas:

Banho de ervas para purificar e realinhar os chakras utilizando a força da natureza

Escalda-pés para trazer equilíbrio energético

Chá de ervas que trazem purificação e energização

Spray de ervas (como alfazema) que possam ser aplicados no ambiente em que se vive

Defumação com ervas ou incensos naturais para purificar

Tomar sol

Pisar com os pés descalços na terra, grama ou areia (A terra absorve as energias negativas e nos recarrega com vibrações positivas)

Buscar realizar limpezas energéticas em casa semanalmente

Colocar um copinho com sal grosso e um pedaço de carvão próximo à entrada de sua casa para absorver energias densas

Reproduzir músicas e mantras positivos no ambiente (o padrão vibratório transmitido pelas ondas sonoras altera a energia dos lugares)

Fazer orações e afirmações positivas que te conectem às divindades que são sagradas em seu coração

Ter plantas em casa, pois elas afastam a negatividade

“Também reveja as atitudes e pensamentos que possam estar te sintonizando com essas energias indesejáveis. Quando percebemos o que estamos fazendo de errado — e mudamos —, fechamos as portas para essas frequências”, conclui a especialista.