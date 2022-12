Astrólogo revela o maior fetiche sexual de cada signo; descubra o seu

Você sabia que sexo e astrologia podem estar intimamente ligados? Além de nosso próprio signo, há outras casas como a “Lua” e “Marte” que acabam influenciando os nossos fetiches favoritos. Por exemplo: os arianos tendem a ser mais dominadores, enquanto cancerianos costumam ser submissos. Virgem prefere não arriscar tanto na cama mas, por outro lado, os escorpianos se jogam nas fantasias mais selvagens possíveis. Interessante, né? A seguir, o tarólogo e criador do Bosque dos Gnomos (@bosquedosgnomos), Victor Valentim, traz mais detalhes sobre a influência do mapa astral na hora da transa — e o fetiche sexual de cada signo. Confira:

Áries

Para Victor, este é um dos signos mais quentes e fogosos do zodíaco. Além disso, são muito dominadores, possuindo uma grande tendência a querer controlar e ficar por cima. Por isso, o BDSM acaba tendo um grande apelo para eles. “Chicotes, algemas e vendas nos olhos podem facilmente entrar na rotina sexual de Áries. Aliás, este signo definitivamente não gosta de ser submisso,” afirma.

Fetiche com maior apelo: BDSM

Touro

Por ser um signo regido por Vênus, Touro frequentemente mergulha no romantismo. Mas isso não quer dizer que eles não tenham uma pegada selvagem e envolvente. Inclusive, sexo com comida (e aqui falamos de chantilly, chocolates, morangos e alimentos afrodisíacos) é uma ótima pedida para os taurinos.

“Se você dá comida e transa bem com Touro, ele nunca mais vai te largar. Eles até podem ser mais acomodados e práticos, não inovando tanto na cama, mas são bastante intensos”, complementa o tarólogo.

Fetiche com maior apelo: sexo com comida

Gêmeos

Gêmeos é um signo ligado à comunicação e inovação. Portanto, Victor aponta que eles adoram novidades na cama. “Há uma tendência forte a gostar de ménages, práticas voyeur e até orgias. Falar sacanagem na hora da transa e xingar o outro também são comportamentos comuns para o geminiano. E por fim, assim como alguns têm tesão em pés, Gêmeos sente atração por mãos — algo que chamamos de quirofilia”, aponta Valentim.

Fetiches com maior apelo: ménage, voyeurismo, orgias, quirofilia e sextalk

Câncer

Câncer é regido pela Lua, e portanto, são extremamente românticos. Sendo assim, o tarólogo já avisa: não espere algo hardcore deste signo. “Dificilmente você terá uma noite com pancadaria, porrada e bomba ao lado de um canceriano. Ele topa, no máximo, alguns brinquedinhos eróticos e algo fofo para apimentar o momento”, explica.

E do que os cancerianos realmente gostam na transa? Victor responde: “Ir num motel bonito e passar a noite com ele é sucesso absoluto. Um banho de banheira, dormir de conchinha, tudo isso tem apelo”, indica.

Fetiche com maior apelo: noite romântica num motel exuberante

Leão

“Leão gosta de se sentir f*da. Se você elogiar seus atributos, irá deixá-lo empoderado. E é exatamente essa sensação que eles almejam”, declara Victor Valentim. Ele aponta que os leoninos adoram algo mais selvagem.

Inclusive, cada signo é regido por uma parte do corpo. E adivinha qual é a regência de Leão? O cabelo! Portanto, o especialista afirma que aquela transa com puxões de cabelo, arranhões e repleta de ferocidade acaba sendo exatamente o que este signo deseja. “Não é incomum que alguns adorem práticas exibicionistas.”

Fetiche com maior apelo: exibicionismo

Virgem

Victor já avisa: os virginianos são extremamente metódicos, e por isso, não tendem a gostar de algo muito fora da caixinha. Na verdade, eles preferem pessoas cheirosas e bem higienizadas. Este é o verdadeiro fetiche de Virgem.

“Não fique inventando algo muito agressivo. Eles até podem fingir que gostam, mas normalmente não estão curtindo. É melhor que a transa seja feita de forma eficaz, envolvente e tranquila. A segurança, tanto emocional quanto sexual, é o que realmente dá tesão aos virginianos”, clarifica.

Fetiche com maior apelo: segurança emocional e sexual

Libra

Victor Valentim declara que os librianos têm tendência a provar e inovar bastante na cama. “Muitos deles são bissexuais e, no mínimo, preferem manter a cabeça aberta às possibilidades. Também são muito adaptáveis nas relações. Então por exemplo: se Libra pega um leonino, ele irá se adaptar aos fetiches do outro signo. Este é um pessoal que adora entrar na onda das fantasias sexuais do outro”, diz.

Os fetiches mais comuns entre os librianos envolvem: swing, ménages e, surpreendentemente, o role-play: “Estamos falando de um signo que possui a regência energética de Vênus, então as roupas acabam entrando na hora do sexo. E aí estamos falando de tudo: desde lingeries luxuosas até fantasias exóticas”, afirma.

Fetiches com maior apelo: swing, ménages e role-play

Escorpião

Sem grandes surpresas, Escorpião é indiscutivelmente o signo do sexo. “A parte do corpo que rege os escorpianos é o órgão sexual, então espere bastante intensidade. Eles sabem como dominar a cama, sendo muito sedutores e sensuais. É difícil ver um escorpiano sofrendo com amarras morais. São muito mente aberta, e topam até algo mais extremo, como o ‘golden shower’”, declara Victor.

Fetiches com maior apelo: dominação, orgias e fetiches extremos

Sagitário

Por serem do elemento Fogo, os sagitarianos também são bons de cama. Aliás, adoram coisas novas. “Sagitário adora coisas loucas no sexo, então se você chegar e falar: ‘Ai, vamos transar na piscina da vizinha, ele irá adorar. Outro ponto: dificilmente este signo será monogâmico e fofinho como Câncer”, pontua.

Fetiche com maior apelo: sexo em lugares inusitados

Capricórnio

Assim como Áries, Capricórnio também é bastante dominador. “Eles têm uma energia bem ‘big boss’. Não é inusitado que alguns adorem ser ‘sugar daddies’ ou ‘sugar mommas’. Eles sabem que possuem a pegada e o poder na intensidade certa”, diz o criador do Bosque dos Gnomos.

Segundo o tarólogo, capricornianos adoram transar com roupas sociais, e adoram sentir que você é o súdito deles. “O voyeur também é interessante para eles, pois mesmo lhe assistindo transar com outro, ele sabe que está no controle da relação.”

Fetiches com maior apelo: dominação, transar com roupas sociais e voyeurismo

Aquário

Aquário é um signo de ar, e portanto, tende a ser mais descontraído e até meio perdido. Portanto, a pegada sexual deles não é muito forte. Porém, eles adoram novidades: “Sagitarianos se esbaldam com produtos tecnológicos e inovadores, como vibradores avançados, plugs diferentões e aqueles géis que causam mil sensações”, afirma Valentim.

Outro ponto interessante sobre os aquarianos: eles não gostam de nada que seja fácil. Muito pelo contrário! Ser desafiado dá um enorme tesão em Aquário. “Por esse motivo, eles acabam até curtindo um pouco de submissão, já que tudo para este signo é um desafio a ser superado.”

Fetiches com maior apelo: brinquedos eróticos e submissão

Peixes

Por fim, Peixes é um signo que, apesar de muito romântico, consegue ser safado. Mesmo assim, vá com calma: “O negócio dos piscianos é aquele amor devagar, de conchinha. Um romance com champagne. Aquela coisa de comprar um vinho e passar a noite bebendo juntos, para só depois, transar tranquilamente à noite toda”, dispara Victor.

De acordo com o tarólogo, a parte do corpo que rege Peixes é o pé… Portanto, não é surpresa que eles tendam a ser podólatras natos.

Fetiches com maior apelo: sexo romântico e podolatria

Casas no mapa astral ligadas ao sexo

Segundo Victor Valentim, há outras casas no mapa astral que interferem em nossos fetiches além do Sol: “Marte representa o nosso modo de agir, mas também de sentir tesão. Vênus fala sobre os prazeres, as emoções e aquilo que nos atrai. E a Lua dita os sentimentos na hora do sexo. É possível juntar todas essas informações para compreender melhor a própria sexualidade”, indica.

Aliás, há uma casa no mapa astral que fala sobre os prazeres e as fantasias sexuais: esta é a casa 8. “Também existe ‘Lilith’, o planeta que revela os nossos segredos, fetiches e tudo aquilo que gostamos e não contamos para os outros”, conclui.