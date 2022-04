Como as fases da lua influenciam em nossos relacionamentos?

Que a lua é capaz de influenciar a vida no planeta Terra em diversos aspectos, todos sabemos. Porém, você sabia que o satélite natural também pode ditar os rumos de seus relacionamentos? Imagine que estejamos em fase de lua nova: na teoria, isso significa que a energia do corpo celeste nos fará rever o passado e tomar decisões para o futuro. Boa hora para se livrar daquele embuste, né? Quem nos ensina a capturar essa energia de cada fase e usá-la da melhor maneira no amor é Yara Vieira, astróloga do Ascentro. Confira:

Por que a lua influencia os relacionamentos

“A lua é um astro extremamente poderoso que contém muita energia feminina”, afirma a astróloga. Essa energia feminina é a responsável pela sensibilidade, emoções e introspecções que habitam em cada um de nós. Portanto, entender as características e as potências de cada fase nos faz entrar em contato com essa força.

Aliás, Yara indica que saibamos quando cada fase irá acontecer. Assim, nós podemos nos programar para atingir sonhos e objetivos mais rapidamente.

Lua Nova: hora de virar a página

Segundo a especialista, a lua nova é um momento para descobertas e aberturas. “Ela faz com que as pessoas baixem a guarda no campo sentimental e afetivo. Nos relacionamentos, isso traz ótimos períodos de parceria e cumplicidade”, esclarece.

“Quando saímos da defensiva e pensamos mais no coletivo, a nossa escuta se torna mais compreensível e o coração mais aberto”, diz. Essa brecha traz a oportunidade de dar passos importantes, como conversar e resolver aquilo que você guarda a tanto tempo. “Use isso para se libertar”, reitera.

Lua Crescente: demonstre o seu amor

Se a lua nova nos influencia a abandonar o que não nos serve mais, a lua crescente traz o ápice do carinho e romantismo. “Sabe aqueles dias que você está um grude com a pessoa sem entender o motivo? Pois é. Pode atribuir isso à Lua Crescente”, declara.

Ainda de acordo com Yara, os sentimentos se tornam mais firmes e o casal sente maior necessidade e vontade um do outro. “É uma oportunidade de fazer elogios, dar presentes e muito carinho. Aliás, essa energia traz um reflexo do que está acontecendo na alma. Por isso, é importante ter atenção: para os casais que não estão com o sentimento em alta, este pode ser um momento decisivo”, alerta.

Lua Cheia: os desejos estão em alta

Já na Lua Cheia, o que fica potencializado são os desejos carnais. “Essa é uma fase favorável para encontrar novos amores ou reincendiar aquele fogo”, revela a astróloga.

“Gosto de lembrar que a atração física não é sinal de falta de conexão, e sim, um ponto alto dela”, pontua. Para Yara, é na sensualidade que as pessoas podem se conectar de forma única. “Só não deixe que a situação seja passageira. Aprenda com ela”, aconselha.

Lua Minguante: se acalme e reflita

Após resolver antigas questões, se jogar na demonstração de afeto e aproveitar a intensidade da paixão, está na hora de refletir sobre todas essas emoções. “É um período de calmaria. Sente e converse, coloque o diálogo em dia e resolva questões pendentes”, indica.

Porém, a especialista pontua que não é o momento para brigar: “Lembre-se de todas as coisas boas que viveu ao longo do mês. Portanto, tente não entrar em atrito no fim deste ciclo”.

Caso o seu relacionamento não possua nenhuma pendência a ser resolvida, a astróloga recomenda utilizar a energia desta fase lunar para ter conversas sobre sentimentos e pensamentos relevantes.