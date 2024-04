Livros de Bridgerton: descubra os 9 títulos que inspiraram a série

Baseada nos livros de Os Bridgertons, a série Bridgerton (Netflix) recebe sua terceira temporada em maio. A trama está longe do fim, mas os ansiosos de plantão ‒ ou apaixonados por literatura ‒ podem comprar a saga best-seller de Julia Quinn e descobrir o desenrolar da história. Separamos todas as obras desse universo e colocamos em ordem para você ler já!

Livros de Bridgerton na ordem certa de leitura

1- O Duque e Eu A saga começa pelo livro “O Duque e Eu”, lançado no ano 2000, e conta a história de amor entre Daphne Bridgerton e Simon Basset, o duque de Hastings. A obra mostra a busca da mais velha das irmãs por pretendentes para se casar e como a decisão do duque de se manter longe de compromissos sérios sai do esperado. Compre agora: Amazon - R$ 39,90

2- O Visconde que me amava “O Visconde que me amava” é centrado em Anthony, o primogênito dos Bridgerton, durante uma temporada de bailes de 1814, em Londres. Ele decide abandonar a libertinagem para se casar e, sendo o solteiro mais cobiçado do ano, pretende encontrar a candidata ideal para realizar a união. O problema é que ele se apaixona pela irmã mais velha da garota. Compre agora: Amazon - R$ 37,64

3- Um perfeito cavalheiro Em “Um perfeito cavalheiro”, o foco da obra é Benedict, o segundo mais velho, e sua história de paixão com Sophie. Julia Quinn faz uma releitura de “Cinderela” e apresenta os desafios que o casal precisa enfrentar para viver o amor que sentem um pelo outro. Compre agora: Amazon - R$ 43,02

Continua após a publicidade

4- Os segredos de Colin Bridgerton “Os segredos de Colin Bridgerton” revela os desdobramentos da relação entre Colin e Penelope Featherington, apaixonada pelo garoto, melhor amiga de Eloise Bridgerton e, secretamente, Lady Whistledown, uma autora que revela segredos da alta sociedade londrina. Colin enxergava em Penélope uma amiga desde sua infância, mas com o tempo ele muda parte dessa visão. Com a descoberta de segredos dos dois, porém, a evolução do romance corre risco. Compre agora: Amazon - R$ 47,30

5- Para Sir Phillip, com Amor “Para Sir Philip, com Amor” é o quinto livro da saga e mostra a história de Eloise Bridgerton. Ela fica apaixonada por Sir Philip, viúvo de sua prima, depois de trocar cartas com o rapaz para oferecer condolências. Eloise é convidada, então, a passar uma temporada com ele para que se conheçam melhor. Quando se encontram pessoalmente, entretanto, são fisicamente diferentes das expectativas que projetaram. Compre agora: Amazon - R$ 29,95

6- O Conde Enfeitiçado “O Conde Enfeitiçado” explora a história de personagens mais secundários até aquele momento, como Francesca Bridgerton. Viúva há quatro anos, ela se apaixona por Michael, primo de seu marido e apaixonado por Francesca desde que se conheceram. Compre agora: Amazon - R$ 24,92

Continua após a publicidade

7- Um Beijo Inesquecível O sétimo livro de “Os Bridgerton” tem o enredo focado em Hyacinth, caçula entre os filhos de Violet. A personagem é inteligente, verdadeira e não se interessa por nenhum dos pretendentes que apareceram nas quatro temporadas de baile. O que ela não esperava era se interessar por Gareth St. Clair, neto da Lady Danbury. Compre agora: Amazon - R$ 32,75

8- A Caminho do Altar Gregory Bridgerton é romântico por natureza. Mas sua história não é exatamente a de um conto de fadas: quando encontra Hermione Watson, sua pretendente perfeita, ela está apaixonada por outro rapaz. A melhor amiga de Hermione, Lucinda Albernathy, resolve ajudá-lo a conquistar a garota. E mais uma reviravolta surge: Lucinda, já prometida a um homem que sequer conhece, se apaixona por Gregory. Compre agora: Amazon - R$ 30

9- E Viveram Felizes para Sempre O último livro da saga, “E Viveram Felizes para Sempre”, traz oito epílogos extras, um para cada uma das histórias contadas nos livros anteriores. É de se emocionar! Compre agora: Amazon - R$ 29,90

Continua após a publicidade