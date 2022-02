Quais são os melhores e piores signos no sexo? Márcia Sensitiva revela

Quem gosta de astrologia pode comprovar: sempre que conhecemos alguém, uma das primeiras coisas que perguntamos é o signo. Os mais ousados até chegam a questionar sobre ascendente, Lua e Vênus. Pode parecer besteira, mas as casas do mapa astral podem revelar traços importantes da personalidade do próximo. Claro, não podemos exagerar e decidir não nos envolver com alguém por conta disso. Porém, já dá para criar algumas expectativas amorosas – e até sexuais – dependendo da resposta.

Quer um exemplo? Não espere que um virginiano seja extremamente romântico e espontâneo numa relação. Ele até pode ser, mas o melhor é não contar com isso. Em contrapartida, não acredite que é possível magoar um escorpiano e recuperar a sua confiança facilmente. Definitivamente não vai rolar.

Agora, é possível que você esteja se perguntando: como eu faço para descobrir o que esperar ou não dos signos neste quesito? Quem são os melhores e piores signos tanto no amor, quanto no sexo? Para te ajudar a responder esses questionamentos, Claudia entrevistou a icônica Márcia Fernandes, também conhecida como Márcia Sensitiva, que jogou várias verdades na roda. Só não vale ficar chateada, combinado?

Áries (21/03 a 20/04)

Amor: começamos falando sobre Áries – apelidado carinhosamente de “satanáries” por ser muito bonzinho. Piadas à parte, é super comum as pessoas terem a ideia de que este é um signo impenetrável no amor. Mas Márcia já quebra essa falácia logo de cara. “Arianos são os mais apaixonados do zodíaco. Quando eles realmente sentem amor, é uma chama e tesão inexplicáveis. Infelizmente, acabam sofrendo desesperadamente. No fim, tudo o que querem é serem desejados”, declara.

A sensitiva garante: quem se relacionar com Áries nunca será tão amado na vida. Mas é aquilo, se as coisas derem errado, o ariano nunca mais olhará na sua cara. Equilíbrio é tudo, né gente?

Sexo: toda essa intensidade de Áries é transferida para a cama. “O sexo com os arianos é uma loucura, mas eles pecam com a rapidez. São muito impulsivos. E, por isso, definitivamente não dão certo com signos pragmáticos e amantes da rotina”.

Touro (21/04 a 20/05)

Amor: não se engane com o lado “tranquilo” dos taurinos, que estão sempre em busca de sonecas e comida. Amorosamente, eles são materialistas em excesso. “São muito possessivos. Nunca vi um signo tão ciumento quanto Touro. Eles acabam com a relação por causa disso, super chato”, alerta.

Todavia, quando conseguem deixar a falta de confiança de lado, acabam entrando em namoros e casamentos duradouros: “Touro é um signo conservador. Se estiverem com alguém amável e estável, o negócio vai durar por anos.”

Sexo: Márcia garante – o sexo com taurinos é absolutamente perfeito, pois são fogosos e cheirosos. Porém, não se esqueça que Touro gosta de beleza, mimos e presentes. Se você quer acessar o lado mais sensual deles, tem que preencher esses “requisitos”.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Amor: Gêmeos é, sem sombra de dúvidas, o signo mais atacado do horóscopo. Muitos dizem que são falsos e até instáveis. Mas será que é assim no amor? Se você é geminiana, pode respirar aliviada, a resposta é não. Para Márcia, o que realmente acontece é que este é um signo bastante inteligente. Portanto, as pessoas regidas sob este Sol precisam ter relacionamentos que possibilitem uma grande troca intelectual. Caso contrário, simplesmente não dá certo.

“Gêmeos parece um signo calmo, mas ele não é nada assim. Além disso, enjoa rápido de tudo. Quem se relaciona com ele precisa ser extremamente dedicado e gostar de falar bastante, porque ele possuí essa energia comunicativa super forte”.

Sexo: assim como os arianos, geminianos também pecam pela pressa e ansiedade na cama. Além disso, são reservados quanto às suas emoções, o que dificulta que encontrem o verdadeiro prazer.

Câncer (21/06 a 22/07)

Amor: cancerianos são os grandes idealizadores do zodíaco. Isso faz com que eles queiram transformar qualquer relacionamento em um grande amor. “Mesmo que não estejam diante de uma grande paixão, eles vão forçar para que isso aconteça. São carinhosos, compreensivos. Mas precisam trabalhar a autoestima urgentemente, pois só estão felizes ao sentir que você está feliz”, esclarece.

O instinto materno e paterno deste signo é extremamente aflorado por serem regidos por Oxum – ou Nossa Senhora de Aparecida. Por isso, acabam virando as “mães” ou “pais” da relação. Complicado!

Sexo: “Cancerianos são bastante submissos na cama. A partir do momento que sentem segurança no parceiro, viram escravos. Infelizmente, isso vem de uma vontade de querer manter a relação.”

Leão (23/07 a 22/08)

Amor: “Não há dúvidas, os leoninos são os mais egocêntricos do zodíaco. Porém, caso a pessoa seja exatamente como eles querem, Leão pode ser bastante gentil e generoso”, esclarece. A sensitiva também diz que esse signo sabe provar que o outro é especial, o que torna o vínculo muito benéfico para ambas as partes.

Continua após a publicidade

“Apesar de serem ótimos amantes, conseguem ser mais exigentes que os virginianos. Um segredo para dominá-los? Faça 300 elogios por dia.”

Sexo: “Entre os 12 signos do zodíaco, eu considero este o melhor de cama. Não importa o gênero, isso é uma certeza”, declara Márcia. Se os leoninos já eram metidos antes, imagine depois dessa. Porém, toda essa energia sexual bem resolvida faz com que eles atraiam muitos olhares. Por isso, a vidente revela que Leão é um dos signos que mais traem.

Virgem (23/08 a 22/09)

Amor: quem é virginiano sabe, nós normalmente não somos nada espontâneos. Além disso, a racionalidade excessiva faz com que a gente julgue o próximo e a nós mesmos de forma bastante incisiva. Parece a receita para o desastre, né? Mas, para Márcia, isso não nos impede de ter um relacionamento saudável. “É muito fácil conquistar Virgem, porque é um signo super carente. Mas, claro, você precisa andar na linha, senão eles vão te criticar”, diz.

Toda essa praticidade e racionalidade de Virgem também faz com que eles sejam muito esclarecidos em relação a quem escolher: “Logo de cara, o virginiano já sabe quem vai dar certo ou não. Não existe um lado sonhador, iludido. Jamais eles vão querer alguém que atrapalhe a praticidade de sua rotina. A relação tem que ser útil”, aponta. A exigência exacerbada faz com que os virginianos estejam entre os três signos que mais separam.

Sexo: virginianos não são desastrosos na cama, mas também não terão a mesma energia de um ariano ou taurino. Além disso, o apego à rotina pode fazer com que a transa caia na monotonia: “O sexo de Virgem é médio”, alfineta Márcia.

Libra (23/09 a 22/10)

Amor: apesar de serem indecisas, as librianas são as maiorais quando o assunto é encantar as pessoas. “Elas são conquistadoras, conseguem facilmente um amor. Porém, este é um signo que precisa de privacidade. Odeiam ciúmes, são elegantes e gostam de aplausos, por serem metidos. Mudam de parceiro toda hora e detestam gente pegajosa”, revela Márcia.

Sexo: Libra não tem grandes preferências no sexo, e isso pode ser positivo ou negativo. Em alguns casos, estão dispostos a se aventurar de diversas maneiras. Em outros, podem demonstrar incerteza e até mesmo indiferença.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Amor: “O escorpião é um signo sensitivo. Portanto, tenha certeza: ele sabe ler a alma humana”, pontua. Quando amam, são apaixonados. Porém, ficam facilmente obcecados pelo parceiro, a ponto de investigar os mínimos detalhes de sua vida. “Se você fizer algo errado, ele vai embora na hora. Não existe piedade para o escorpiano, e a vingança é garantida. Mas isso não significa que ele fará algo para te prejudicar. Ele se vinga nunca mais olhando na sua cara”, alerta.

Sexo: não é exagero, escorpianos realmente são um dos melhores signos no sexo, já que a sensualidade e sexualidade são traços marcantes de suas personalidades.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Amor: inteligentes, comunicativos e calmos. Sagitário possui inúmeras qualidades…para uma boa amizade. No amor, essa falta de paixão e intensidade faz com que o relacionamento fique prejudicado. “Quando conseguem juntar amizade e amor, é o paraíso. Mas eles não tomam muita iniciativa. Assim como gêmeos, também valorizam bastante a inteligência. E não pensam duas vezes em trocar um parceiro por uma viagem. Mas, para mim, primeiro eles são amigos e depois amantes”.

Sexo: Márcia revela que os sagitarianos conseguem se libertar sexualmente quando estão viajando. Mas durante a rotina, são travados e fracos.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Amor: se o que você procura é estabilidade, Capricórnio é a opção ideal. “São cautelosos e disciplinados. Porém, o grande foco da capricorniana é o trabalho, e depois o amor. Podem ser grandes provedoras. E, claro, se apaixonam apenas uma vez na vida. Isso é bom, porque são as que menos traem”, afirma.

Sexo: apesar do lado reservado, Márcia afirma que os capricornianos também estão entre os melhores signos no sexo. “Eles são mais reservados do que os virginianos. Mas quando se apaixonam, são excelentes amantes”.

Aquário (21/01 a 18/02)

Amor: ah, os aquarianos…símbolos de independência e desapego. Será que é uma boa ideia estar num relacionamento com eles? Depende. Para Márcia, este é um signo de pessoas frias. E piora, hein? Ela também revela que indivíduos regidos por aquário estão entre os que mais rompem namoros e casamentos. Que delícia! “Para se relacionar com eles, é necessário cautela. São muito ciumentos e também camuflam os sentimentos”, afirma a sensitiva.

Sexo: mas se os aquarianos deixam a desejar no amor, eles compensam na cama. “Aquário possui a energia sexual perfeita. Além de se abrirem na transa, conseguem ser e fazer o que quiserem”.

Peixes (19/02 a 20/03)

Amor: assim como os colegas cancerianos, os nascidos sob o sol em Peixes adoram uma sofrência e não perdem a chance de derramar lágrimas. “É fato: piscianos sofrem pra caramba no amor. Romantizam tudo e detestam ser tratados de forma ‘rude’. Para eles, falar mais alto já é considerado uma grande grosseria. Um grande ‘mimimi’ para todos os cantos. Acham que o grande amor vai vir num cavalo branco e, claro, acabam ficando todos solteiros”, aponta. Pesado!

Sexo: diferente dos aquarianos, que são complicados no amor, porém altamente satisfatórios no sexo, os piscianos flopam em todas as áreas. “É um signo que simplesmente não consegue se entregar na cama. A emoção deles é tão forte que atrapalha o amor”. Mas, calma, que da mesma forma que vem a crítica, também trazemos soluções – a especialista recomenda que os piscianos abusem da terapia e também peçam ajuda para Iemanjá (ou Nossa Senhora da Conceição) para abrir os caminhos do coração.

Quem ganha o título de melhor e pior signo no amor e sexo?

Para finalizar, Márcia bateu o martelo e revelou quem é o melhor (ou pior) signo, tanto no amor quanto no sexo. Preparadxs? Confira:

Melhor signo no amor : Touro

: Touro Pior signo no amor : Aquário

: Aquário Pior signo no sexo : Gêmeos e Peixes (Empate)

: Gêmeos e Peixes (Empate) Melhor signo no sexo: Escorpião