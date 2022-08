Ménage: posições para todos curtirem a experiência

Sexo a três, a quatro, a cinco, ménage… Chame do que quiser, mas praticar o ato sexual com mais de um parceiro, como na forma “tradicional”, é tanto um fetiche, quanto um desafio muitas vezes para as pessoas que topam essa nova experiência.

Entre as dúvidas, estão onde ficar durante a relação, como apoiar as mãos e quais as melhores posições sexuais. São muitas as dúvidas e inseguranças que podem surgir quando casais, amigos ou conhecidos topam um ménage. Porém, a experiência, se feita com segurança e confiança, também pode se tornar muito prazerosa e divertida.

Claro que o ménage também pode variar de acordo com a composição e quantidade de pessoas – se são dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem, por exemplo. Independente disso, é importante manter uma comunicação aberta para que todos se sintam confortáveis e curtam o momento. Confira abaixo cinco posições de ménage!

De quatro

Tem para todo mundo! De quatro é uma das melhores posições para um ménage, já que, enquanto uma pessoa é penetrada por outra, ela também pode praticar o sexo oral em uma terceira. E por aí vai!

Cowgirls

Para essa posição funcionar em um ménage, é necessário que tenham duas mulheres e um homem. O homem fica completamente deitado e uma das mulheres fica por cima dele sentando, ou seja, fazendo a conhecida “cavalgada”, enquanto a outra senta em seu rosto para que ele possa fazer oral nela. As mulheres podem se acariciar e beijar enquanto isso.

Dupla penetração

Para a dupla penetração é preciso que uma pessoa fique deitada, enquanto a outra sobe por cima dela e penetra – ao mesmo tempo que a terceira pessoa irá subir em cima do casal que está transando e irá penetrar pelo ânus ou pela vagina.

Oral duplo

No oral duplo são duas pessoas fazendo sexo oral no homem, pode ser um homem e uma mulher, duas mulheres ou então dois homens. Essa posição é simples, então pode incrementar com algo amais – um beijo, por exemplo.

Torre Eiffel

Por fim, um nome chique para uma posição diferente. Na Torre Eiffel dois homens se ajoelham um na frente do outro. A mulher se encaixa no meio dos dois e, dessa forma, é penetrada pela vagina ou pelo ânus – além de fazer o sexo oral no homem da frente.