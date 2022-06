Sexo e comida? Confira dicas para apostar no fetiche

Nunca é tarde para apostar em fetiches e aventuras sexuais para apimentar a relação. Por isso, muitas pessoas acabam trazendo alimentos para a cama. Frutas, legumes e caldas de chocolate podem entrar na brincadeira, transformando a transa numa grande diversão. Mas, calma, que não podemos sair espalhando qualquer comida em nosso corpo, heim? A sexóloga Carla Cecarello, que dá dicas e alertas para quem quer mergulhar na mistura de sexo e comida sem grandes dores de cabeça. Veja a seguir:

Como falar que deseja trazer alimentos para o sexo?

Nem todo mundo está disposto a se jogar em novos fetiches para inovar na cama. Por isso, Carla recomenda abordar o assunto de maneira leve e estratégica: “Diga que você ouviu falar que trazer alimentos pode ser um bom estimulante para o sexo. O ideal é fazer um convite bem descontraído para que os dois possam experimentar isso juntos.”

Abrace a prática de maneira suave: “Comece pegando cachos de uva e colocando na boca um do outro, pois isso já pode elevar a sensualidade da experiência.” A especialista alerta que, apesar de caldas de chocolate e chantilly serem ótimas para a transa, elas podem assustar quem ainda não está acostumado com a combinação.

“Jogar a calda no corpo, lamber e colocar a substância na boca pode ser um início agressivo. Muitos são tímidos e carregam certas travas para se entregar. Por isso, a ideia de servir um ao outro com frutas já contribui para que a pessoa tenha uma primeira impressão positiva, e queira repetir. Vá com calma e apimente a brincadeira pouco a pouco”, aconselha Carla.

Sexo e comida: por que o fetiche é prazeroso?

Para Cecarello, sair completamente dos padrões convencionais de uma relação é extremamente excitante. Além disso, alguns alimentos transmitem uma conotação erótica — como a banana, berinjela, morango e outros. “Essas frutas seduzem e servem como um incentivo para deixar a relação mais quente e imprevisível”, diz a sexóloga.

Mergulhe no fetiche com responsabilidade

A esse ponto, você já deve estar doida para se jogar nessa aventura de misturar sexo e comida. Porém, Carla faz alguns alertas: “O alimento precisa estar bem limpo, principalmente se a intenção for introduzi-lo na vagina ou ânus. Caso contrário, infecções graves, causadas por vírus e bactérias, podem ocorrer.”

Cuidado com bananas e cenouras

Por mais que soe hilário, a atenção deve ser redobrada com bananas, pepinos e cenouras: “Não é incomum que elas derretam ou quebrem dentro dos orifícios. Alguns pacientes meus foram submetidos a cirurgias para a retirada de frutas e legumes. Então seja responsável, pois dependendo do jeito que entra, às vezes não sai”, brinca.

Morangos também não são tão inocentes

Os morangos — apesar de serem afrodisíacos e símbolos de sedução — também não são boas opções para quem deseja se aventurar na penetração: “Eles possuem sementes, que ficam depositadas e coladas no canal vaginal ou anal. E claro, isso também pode estimular a reprodução de fungos e bactérias”, avisa Cecarello.

Caldas de chocolate e chantilly

Tanto a calda de chocolate quanto o chantilly podem ser implementados de maneiras bem criativas durante a transa: você pode espalhar a substância no corpo da pessoa e lamber tudo em seguida. Além disso, é possível jogar a calda — sem grandes riscos — no pênis, vagina ou ânus para fazer sexo oral ou um doce beijo grego.

A única contraindicação nesta situação é para pessoas diabéticas: “O ânus e a vagina possuem mucosas que absorvem rapidamente essas substâncias. Ou seja, o açúcar cai diretamente na corrente sanguínea”, alerta.

Confira a temperatura

Por motivos óbvios, não se arrisque com caldas — e até outras comidas — que estejam quentes ou geladas. Sim, o frio em excesso também é prejudicial: “A mucosa dos órgãos genitais é bastante fina, e acabam queimando com facilidade”, esclarece.

Quais alimentos trazer para o sexo?

O céu é o limite: levando em consideração alguns pontos de atenção, é possível se jogar no fetiche sem grandes preocupações. E claro, introduzir os alimentos em áreas erógenas é apenas uma das opções. Você pode utilizar o corpo do próximo como uma espécie de mesa, repleta de alimentos saborosos. Confira algumas dicas:

Cerejas (Carla afirma que, em caso de introdução vaginal ou anal, são mais recomendáveis que os morangos, pois não possuem sementes)

(Carla afirma que, em caso de introdução vaginal ou anal, são mais recomendáveis que os morangos, pois não possuem sementes) Caldas de chocolate ou chantilly (Incríveis para o sexo oral ou beijo grego)

ou (Incríveis para o sexo oral ou beijo grego) Alimentos sem lactose (para quem possui doenças mas quer brincar)

(para quem possui doenças mas quer brincar) Sushi (Para serem colocados em cima do corpo da pessoa)

(Para serem colocados em cima do corpo da pessoa) Frutas em geral (Com atenção redobrada em casos de penetração)

(Com atenção redobrada em casos de penetração) Vinhos (Apesar de não serem alimentos, podem descontrair o casal. A sexóloga recomenda jogar no corpo um do outro, para depois lamber)

Afrodisíacos

Por fim, muitos recomendam comer afrodisíacos — como gengibres, ostras, amendoim, mariscos e até a famosa catuaba — antes da transa para aumentar o apetite sexual. A sexóloga revela que isso não passa de um grande mito: “Para potencializar o apetite sexual, a pessoa precisa consumir uma quantidade absurdamente gigantesca desses alimentos por um longo período de tempo. Só assim sentiriam algum efeito. Eles até possuem vitaminas e propriedades que dão energia, mas não necessariamente têm ação direta sobre a libido. Então, não confie em tudo o que lê”, conclui.