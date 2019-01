8 livros para ajudar na organização da casa

Com diferentes métodos de organização sendo apresentados o tempo todo, não é de se surpreender que os livros sobre o tema também tenham ganhado cada vez mais espaço. As obras ensinam como deixar cada cômodo brilhando e superorganizados.

Com dicas simples e práticas, autores como Marie Kondo – que tem feito sucesso com sua série na Netflix – ajudam a manter a casa arrumada e a praticar o desapego. Por isso, a Saraiva produziu uma lista com oito livros especiais para quem quer deixar a casa nos trinques. Confira:

A Mágica da Arrumação

A Arte Japonesa de Colocar Ordem na Sua Casa e na Sua Vida

Marie Kondo (Editora Sextante, R$ 29,90*)

A mágica da arrumação se tornou um fenômeno mundial por apresentar uma abordagem inovadora para acabar de vez com a bagunça. Aos 30 anos, a japonesa Marie Kondo virou celebridade internacional, uma espécie de guru quando o assunto é organização. Seu método é simples, porém transformador. Em vez de basear-se em critérios vagos, como “jogue fora tudo o que você não usa há um ano”, ele é fundamentado no sentimento da pessoa por cada objeto que possui. O ponto principal da técnica é o descarte. Para decidir o que manter e o que jogar fora, você deve segurar os itens um a um e perguntar a si mesmo: “Isso me traz alegria?” Você só deve continuar com algo se a resposta for “sim”. Pode soar estranho no começo, mas, acredite, é libertador. Você vai descobrir que grande parte da bagunça em sua casa é composta por coisas dispensáveis. Prático e eficiente, este método não vai transformar apenas sua casa – ele vai mudar você. Rodeado apenas do que ama, você se tornará mais feliz e motivado a criar o estilo de vida com que sempre sonhou.

Isso Me Traz Alegria

Um Guia Ilustrado da Mágica da Arrumação

Marie Kondo (Editora Sextante, R$ 29,90*)

A japonesa Marie Kondo revolucionou casas e vidas após lançar, em 2015, A mágica da arrumação. Seu método sensível de organização se tornou um estrondoso sucesso ao redor do mundo. Agora, Marie se aprofunda no tema e lança Isso me traz alegria, um guia ilustrado que ensina passo a passo como arrumar da forma mais eficiente possível cada cômodo da casa: do quarto ao banheiro, da sala à cozinha. Cheio de dicas práticas e explicações detalhadas, o livro ensina como guardar cada tipo de roupa, documento e utensílio, como arrumar armários, armazenar alimentos, organizar maquiagens, CDs e fotografias, como envolver as crianças no processo e muito mais. Respondendo às principais dúvidas dos seus clientes e leitores, Marie aborda temas que ficaram de fora do livro anterior e reafirma a etapa mais importante do seu método: descobrir, entre tudo aquilo que está à sua volta, o que realmente lhe traz alegria e descartar o restante. Quando nos cercamos apenas de coisas que amamos, a vida flui de forma muito mais leve. A bagunça não retorna e tudo se transforma. E é aí que a mágica acontece.

Dicas Incríveis

Truques e Segredos Para Facilitar Seu Dia A Dia

Sueli Rutkowski (Editora Master Books, R$ 29,90*)

Sueli é uma consultora para a vida moderna. Participante do Programa Eliana no SBT, ao longo de sua vida profissional, treinando pessoas e dando consultoria para empresas, colecionou vasto conhecimento, verdadeiros truques e segredos para facilitar a vida das pessoas. Segredos para o seu dia a dia. Como tirar manchas facilmente, ou cheiros. Fazer comidinhas rapidamente, ou como receber bem em casa. Todas as dicas foram selecionadas e testadas por Sueli, são ricamente ilustradas, coloridas e fáceis de fazer. São mais de 140 “Dicas Incríveis” para ajudar as pessoas a simplificarem suas vidas.

Casa Organizada

Thais Godinho (Editora Gente, R$ 29,90*)

Uma casa deve nos servir – e não o contrário! Este livro veio para desmitificar a ideia de que é preciso investir muito tempo na casa para deixá-la organizada. Thais Godinho defende que a organização da casa não precisa – nem deve – ser uma tarefa desgastante. Você também se sente frustrado por ver seu tempo perdido em arrumações que logo serão perdidas? Sua casa vira uma bagunça pouco tempo depois de você colocar tudo no lugar? Aqui você verá que organizar a casa é fazer dela um lugar que funcione para você. É transformar o lugar no qual você mora em um refúgio para aproveitar os dias e que faça você ter vontade de voltar. Aqui você verá que é possível ajustar as expectativas em relação à casa de acordo com o seu estilo de vida sem deixar de lado a satisfação de ter um lugar com a sua cara.

Organize e Simplifique A Sua Vida

Kathi Lipp (Editora Vida Melhor/R$ 24,90*)

“Organize e Simplifique A Sua Vida” apresenta maneiras criativas e práticas para mulheres descobrirem o propósito que Deus tem para suas vidas. Este guia prático ensina mulheres a tomar um passo simples todos os dias durante três semanas para atingirem seus sonhos.

A Arte da Magia Para Arrumar e Proteger A Sua Casa

Tess Whitehurst (Editora Pensamento, R$36*)

Tess Whitehurst nos mostra que a arrumação da casa vai muito além da realidade física e pode ser um poderoso catalizador para a transformação pessoal. Aprenda a ir além da simples arrumação da bagunça e identificar as coisas que estão gerando energia negativa, mantendo apenas o que atrai boas vibrações. Com técnicas práticas de organização de ambientes combinadas com outras, de feng shui e magia natural, você vai transformar o seu lar num refúgio aconchegante e num portal mágico para impulsionar.

Arrumação

500 Truques

Simone K. Schleifer (Editora Konemann, R$ 54,90*)

A medida que as pessoas vão acumulando mais e mais coisas, a máxima “um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar” vai ganhando mais sentido. O problema é: como manter tantas coisas tão diferentes bem organizadas e facilmente acessíveis? A resposta: com boas opções de armazenamento em cada um dos espaços principais da casa, ou seja, nas salas, cozinhas, casas de banho, quartos, escritórios, vestíbulos e escadas. Este livro propõe numerosas opções, com estilo e simultaneamente eficazes, para organizar cada divisão e inovadores acessórios para arrumação.

Quartos de Crianças

500 Truques

(Editora Könemann – Konemann, R$ 54,90*)

Este livro apresenta uma infinidade de ideias e propostas para obter o espaço ideal para cada momento, adaptado às diferentes idades. Desde ambientes e elementos para quartos de bebê e crianças, e espaços para adolescentes. Conselhos sobre cores, disposição, mobiliário, iluminação ou acessórios, são oferecidos neste volume ricamente ilustrado.

*Preços consultados em janeiro/2019. Sujeitos à alteração.

