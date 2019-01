Livro de Michelle Obama ultrapassa vendas de “50 tons de cinza”

Lançado em novembro de 2018, o livro da ex-primeira dama dos Estados Unidos Michelle Obama ultrapassou as vendas do best-seller “Cinquenta Tons de Cinza“. O livro erótico, publicado em 2012 pela escritora E.L. James, era, até então, o detentor do primeiro lugar com mais dias no ranking.

Com a obra chamada “Minha História”, Michelle está há 47 dias na primeira posição como autora do livro mais vendido da Amazon em todos os formatos.

Em seu livro, publicado pela editora Objetiva aqui no Brasil, Michelle conta sobre sua trajetória de vida, da infância até a fase adulta, e de como chegou até a Casa Branca junto com Barack Obama.

Capa do livro de Michelle Obama

Confira aqui trecho da obra publicado exclusivamente pela CLAUDIA

