Saiba como fazer um ‘Detox da Casa’

O lar também merece renovação na virada. Para que seu refúgio tenha boas energias o ano todo, vale organizar o espaço, colocar mais plantas, usar cristais, adotar novas filosofias e metas. Prepare-se para uma transformação total

Por Maria Silvia Ferraz

SIGA O RECADO DOS CÉUS

Sim, a astrologia também impacta a sua casa. A especialista Masumi Suginoshita, de São Paulo, afirma que, desde 2011, você deve estar no caminho de montar uma moradia mais sustentável e com verde, pois Netuno está passando por Peixes.

“O meio ambiente se tornou uma preocupação. No lar, vemos isso na escolha de materiais, cores e até nos jardins e hortas internos”, conta. Esse trânsito irá até 2025 (veja a seguir como intensificar esse processo). A decoração também pode ser afetada por outras conjunções. “Nos últimos anos, quando Urano se encontrava em Áries, o estilo urbano estava em alta. Até março, porém, o planeta estará retrógrado.

Então muita gente vai reformular os ambientes. Agora o conceito é algo mais aberto, mas também sincero, refletindo verdadeiramente sua personalidade.”

MUDE SEUS HÁBITOS

Tornar a casa efetivamente mais sustentável é uma meta necessária. “É possível diminuir seu impacto ecológico com mudanças de hábitos simples”, diz o paulistano Maurício Waldman, autor do Guia Ecológico Doméstico (Contexto). Segundo ele, em média, uma casa desperdiça 25% do gás, 30% da água e 42% da eletricidade.

Para reduzir esses números, opte por panelas adequadas na hora de cozinhar, diminua o tempo no banho e só acenda as luzes quando precisar. Também vale colocar arejador nas torneiras (que reduz o fluxo de água), trocar o ar-condicionado por ventilador e produtos de limpeza por vinagre. Separe o lixo reciclável e leve a um local de coleta. “É gratificante sentir que estamos fazendo o bem para nós mesmos e para o próximo”, acredita Waldman.

ABUSE DO PODER DOS CRISTAIS

Cristina Bevilaqua Monteiro, designer de interiores paulistana e professora de feng shui, pertence à Escola da Bússola, que utiliza uma espécie de bússola, a Luo Pan, para encontrar a orientação magnética da edificação. Com base nela, aplica-se na casa o baguá, um mapa chinês dividido em nove partes: oito guás e o centro.

O feng shui indicará a cor adequada para equilibrar a energia de cada guá. Em vez de pintar paredes ou eleger objetos decorativos, ela sugere utilizar cristais, que os chineses acreditam ter poder de cura. “Além de trazer a cor necessária para aquele local, a pedra tem energia. Um ambiente que precisa de azul, por exemplo, pode se beneficiar com lápis-lazúli, que propõe a conexão com o divino. Os nove cristais combinados blindam contra tudo de ruim”, diz.

DESAPEGA!

Vamos combinar que acumulamos muitas coisas desnecessárias em casa. “Além de elas ocuparem espaço, sobrecarregam a energia do local”, explica a personal organizer Rita Heroína, de São Paulo. Ela sugere programar duas sessões de desapego por ano. “Mas em janeiro todos estão dispostos ao autocuidado, querem começar a nova etapa com o pé direito. De quebra, a época, de liquidações, é perfeita para repor o que está velho”, explica.

A receita é simples. No guarda-roupa, tudo que não foi usado em três anos deve ser encaminhado para outro dono. Na cozinha e no banheiro, livre-se do que quebrou ou perdeu a funcionalidade. Planeje-se e divida o processo em etapas, cumprindo cada uma delas até o fim. Na cozinha, por exemplo, comece por objetos menores, como louças, e siga para os utensílios.

Essa não é uma tarefa para fazer sozinha, inclua toda a família e divida as funções.

CUIDE DE SEU JARDIM

Flores mudam o astral da casa. Para o início do ano, Marina Gurgel, florista da Bela do Dia, de São Paulo, recomenda a flor de cúrcuma, tendência por sua aparência tropical, e angélicas, muito perfumadas, ambas com florescência no verão. “Invista em arranjos o ano todo. Não precisam ser grandes. Você pode colher uma florzinha em um canteiro na rua e deixar na sua mesa de cabeceira. Com certeza, ela vai fazer você acordar mais feliz”, diz Marina.

Algumas plantas, que você pode manter em um minijardim, apresentam também funções benéficas, como a aloe vera, cujo gel alivia queimaduras de sol na pele, ou a citronela, repelente natural de insetos. Ter hortelã por perto é uma mão na roda: tempera diversos pratos e complementa drinques e águas saborizadas refrescantes.

FAÇA PEQUENAS REFORMAS

O arquiteto paulistano Robert Robl garante que, com planejamento, é possível transformar a casa em uma ou duas semanas. A instalação de piso vinílico sobre cerâmico, por exemplo, leva apenas dois dias. Robert propõe algumas intervenções rápidas, mas poderosas para os olhos e para as sensações.

“Pintar paredes e azulejos ou revesti-los de papel ou adesivo, investir em iluminação ou trocar o tecido do sofá já dá uma cara nova”, explica. Robert sugere uma paleta de cores leve, com tons pálidos de verde e azul com mostarda, fácil de combinar e que não enjoa.

ESPALHE BONS AROMAS

Cheiros familiares levam o hipotálamo a liberar hormônios do prazer, provocando emoções positivas. Em casa, esse é um jeito de se sentir bem-vinda, acolhida. Vale fazer um spray com o seu aroma preferido para borrifar sempre que quiser. Procurando um caminho mais místico para o começo do ano?

A bióloga e aromaterapeuta Luciane Vishwa Schoppan, de São Paulo, recomenda limpar os armários com óleo essencial de alecrim (dilua três gotas em um balde d’água para umedecer o pano), que proporciona frescor, além de afastar traças. Para o piso, opte pela fragrância de limão-siciliano (a receita é a mesma), que traz clareza mental.

Gotinhas de óleo essencial de laranja doce espirradas aumentam a alegria. Já uma gota do de ilangue-ilangue, aplicada debaixo do travesseiro, garante leveza e sensualidade às noites. Por fim, uma gota do óleo de gerânio em cada porta e janela impede que energias negativas adentrem a casa.

COLOQUE A MÃO NA MASSA

Ikigai é uma filosofia de vida surgida em Okinawa, no Japão. Pode ser traduzido como “a razão de ser” e prega colocar mais propósito e significado na rotina. Até mesmo a casa é uma manifestação do seu amor pela vida. “Então decorar não é uma obrigação, mas uma dedicação da sua energia”, explica Eduardo Almeida, introdutor da prática no Brasil. Portanto, bens materiais têm pouca importância.

O ideal é que os moradores participem ativamente da construção e do cuidado do lar. Deve ser um processo prazeroso, aproveitando o talento de cada morador. “Seu ikigai pode ser cozinhar, costurar, fazer jardinagem. O essencial é focar na excelência da sua produção”, conclui.