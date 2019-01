Seguindo tendência dos EUA, fotógrafa registra primeiras 48 horas de bebês

Tirar foto do bebê logo após o nascimento é o sonho de muitos pais. As fotos, no entanto, podem sair ruins devido à luz dos hospitais e à falta de câmeras profissionais para fazer os registros. Um novo conceito em ensaio fotográfico promete bombar este ano.

Chamado de Fresh 48, o conceito é muito comum nos Estados Unidos e tem o objetivo de registrar as primeiras 48 horas de vida do bebê ainda na maternidade. O importante é registrar a interação entre família e o recém-nascido sem que haja muita interferência do fotógrafo no ambiente.

Os resultados são muito fofos e demonstram todo o afeto que é dedicado ao bebê e a alegria dos familiares ao vê-lo pela primeira vez.

Amanda Alexandre é uma fotógrafa especializada em família e foi uma das primeiras profissionais a trazer o conceito fotográfico ao Brasil. Segundo ela, o Fresh 48 retrata o lado mais bonito da fase de adaptação da família com a chegada do bebê sem tirar a privacidade da mãe e do momento intimista.

“Para não ficar cansativo nem para a mãe e nem para o recém-nascido, geralmente eu marco um horário e acompanho por uma hora a nova rotina da família na maternidade. Os momentos mais bacanas costumam ser a do primeiro banho do bebê e a visita dos familiares.”, explica Amanda.

Outra vantagem do novo estilo de ensaio fotográfico é o fato de as fotos saírem com boa resolução.

Priscila Alves é designer de sobrancelhas e foi uma das mulheres que aderiu à tendência. “Daqui há alguns meses veremos o quanto a nossa filha cresceu e mudou! Fiquei apaixonada pelas fotos e pela forma como a Amanda trabalha”, conta a mãe.

