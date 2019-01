Rio é eleita a capital mundial da arquitetura

A cidade do Rio de Janeiro foi eleita pela Unesco a capital mundial da arquitetura na manhã desta sexta-feira (18). O anúncio aconteceu durante uma reunião na sede da Organização, em Paris.

O título é dado após uma avaliação feita por especialistas em patrimônio histórico, arquitetos entre outros especialistas. O reconhecimento se deu por conta de elementos que desde o século XVI ajudam a contar mais de 450 anos da história da cidade, sejam eles exemplares antigos, como o Mosteiro de São Bento e os Arcos da Lapa (construídos no período colonial), o Cristo Redentor (do início do século XX) ou o moderno Museu do Amanhã, âncora do projeto de revitalização da Zona Portuária.

Em 2012, a capital carioca já havia recebido, também da Unesco, o título de patrimônio cultural mundial na categoria paisagem urbana em 2012.