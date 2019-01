View this post on Instagram

O primeiro aninho da criança, é também o primeiro aninho dos pais… do amor que não há explicação, do aprendizado Diario, das noites de sono… e da explosão de sensações que so um filho desperta em nós. A escolha do tema do primeiro aninho? Sempre falo para os pais, tem que ser representativo. Tem que ter história… E assim juntamos os contos preferidos dos pais do Arthur pra contar as primeiras páginas da sua história. Era uma vez.. festa linda, cheia de detalhes. Um encanto. uma mamãe maravilhosaaaa com um astral incrível @simonespereira . Meu time nesta jornada: @paolieoliveira @kidsmovie @m2producao @priscilladiniz @atelieviviangomez @crocante_bolos @cleopsilva @dj_niltton @loktoysalvador @clarijuoficial @infanciacurrupiu @mixiricaeventos #festainfantil #festainfantilsalvador #festaemsalvadof #mundocaramelofestas #festamenino #festademeninio #erasvez #festaeraumavez #festahistorias #contosinfantis #contos #ostresporquinhos #oreiarthur #reiarthur #pinocchio #pinoquio #peterpan #festacontos