5 dicas espirituais para driblar a insônia e dormir melhor

Ter uma boa noite de sono é essencial para regularmos o nosso senso de bem-estar. Aliás, quando não dormimos bem, o metabolismo é incapaz de realizar uma série de processos responsáveis por preservar a imunidade, restaurar as nossas energias e nos dar aquela sensação gratificante de restauração. Porém, com a rotina acelerada e caótica que levamos, não é incomum sofrermos com a insônia e outros distúrbios de sono. Pensando nisso, a espiritualista Kélida Marques indica cinco truques espirituais que, acoplados aos tratamentos médicos, podem nos ajudar a dormir muito melhor. Confira:

1. Banho de ervas

Segundo Kélida, ervas como camomila, lavanda e melissa são ótimas para deixar o nosso corpo mais relaxado e, consequentemente, trazer aquela sensação boa de sono. Aqui em CLAUDIA, nós te explicamos o passo-a-passo completo para realizar os tão amados banhos de ervas.

“Essas ervas purificam e relaxam a mente, promovendo uma sensação de tranquilidade, ideal para uma noite de sono reparadora”, explica.

2. Chá calmante

Antes de ir para a cama, prepare um chá de maracujá, valeriana ou erva-cidreira. Kélida nos aconselha a bebê-los lentamente, permitindo que a calma e o relaxamento tomem conta de nós. Ou seja: nada de ficar mexendo no celular ou se distrair com outras coisas enquanto consome a bebida.

Ainda segundo a especialista, esses chás possuem propriedades que ajudam na insônia. Maravilhoso, né?

3. Ambiente acolhedor e organizado

Um dos elementos mais importantes para uma boa noite de sono é garantir que o seu quarto seja um refúgio do estresse diário. Para isso, Kélida indica utilizar cores suaves nas paredes, manter a temperatura equilibrada e evitar a presença de aparelhos eletrônicos. “Um ambiente acolhedor e livre de distrações auxiliam o corpo, a mente e o espírito a se prepararem para a vigília”, aponta.

Continua após a publicidade

E, para além disso, nada de deixar o quarto bagunçado, viu? Segundo Marques, a espiritualidade explica que um ambiente caótico afeta a nossa energia, criando bloqueios e estagnações no fluxo energético. Tudo isso é refletido em nosso estado interior, desequilibrando a harmonia dos elementos naturais.

“Isso prejudica o sono ao gerar uma mente agitada, aumentando o estresse e dificultando a conexão com o nosso divino interior. Portanto, manter um ambiente limpo e harmonioso é importante para promover o nosso bem-estar físico, mental, emocional e espiritual”, declara.

4. Uso de cristais energéticos

É possível aproveitar as propriedades energéticas dos cristais para dormir melhor. Neste caso, os mais aconselháveis são a ametista ou o quartzo rosa, que devem ser posicionados próximos à cama. “Essas pedras são conhecidas por seus efeitos relaxantes e calmantes, podendo ajudar a criar uma atmosfera propícia para o sono.”

Todavia, a espiritualista faz um alerta: não saia colocando qualquer cristal perto da cama. A seguir, ela lista aqueles que devem ser evitados por quem sofre com distúrbios de sono:

Hematita: conhecida por suas propriedades energéticas de proteção e aterramento, também pode ser bastante estimulante. Ter esse cristal próximo à cama pode causar agitação e dificultar o sono tranquilo;

conhecida por suas propriedades energéticas de proteção e aterramento, também pode ser bastante estimulante. Ter esse cristal próximo à cama pode causar agitação e dificultar o sono tranquilo; Quartzo transparente: amplamente utilizado em muitas práticas espirituais por sua capacidade de amplificar energias. No entanto, pode levar a sonhos muito intensos ou até mesmo perturbadores, já que pode potencializar as emoções e energias presentes no ambiente;

amplamente utilizado em muitas práticas espirituais por sua capacidade de amplificar energias. No entanto, pode levar a sonhos muito intensos ou até mesmo perturbadores, já que pode potencializar as emoções e energias presentes no ambiente; Selenita: apesar de ser um cristal de purificação e conexão espiritual, também é muito poderosa, podendo levar a um excesso de energia espiritual durante o sono, resultando em uma experiência desconfortável e agitada;

apesar de ser um cristal de purificação e conexão espiritual, também é muito poderosa, podendo levar a um excesso de energia espiritual durante o sono, resultando em uma experiência desconfortável e agitada; Labradorita: famosa por suas cores deslumbrantes e efeitos de brilho. Embora seja um cristal poderoso para a intuição e proteção, também pode causar sonhos vívidos e desagradáveis;

famosa por suas cores deslumbrantes e efeitos de brilho. Embora seja um cristal poderoso para a intuição e proteção, também pode causar sonhos vívidos e desagradáveis; Pirita: frequentemente associada à prosperidade e abundância, também é um cristal energético. Quando próximo à cama, pode causar inquietação e dificuldade para relaxar antes de dormir.

5. Medite

Kélida garante que meditar por alguns minutos antes de dormir traz benefícios grandiosos para o sono: “Concentre-se na respiração, visualize-se em um local tranquilo e repita afirmações positivas, como ‘estou em paz’ e ‘meu sono é tranquilo e restaurador’. A meditação induz o relaxamento e acalma a mente, afastando preocupações e pensamentos que possam interferir no sono.”

E, claro, meditar traz inúmeros benefícios para o nosso desenvolvimento espiritual. “A prática proporciona um espaço para o indivíduo se conectar consigo em um nível profundo, permitindo que ele explore suas crenças, valores e propósito de vida. Aliás, essa conexão interior é essencial para o desenvolvimento espiritual. Além disso, através da meditação, é possível expandir a consciência e alcançar estados de maior clareza mental e percepção”, conclui.