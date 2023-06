Choconhaque, toffee, chai e mais receitas de bebidas quentes para aquecer

Nos dias frios, nada é mais reconfortante do que uma xícara fumegante de bebida quente. Um clássico absoluto, o chocolate quente não pode faltar, mas não é a única opção para os dias de outono e inverno.

O chai, por exemplo, é uma bebida indiana aromática, combina chá preto com uma mistura de especiarias, como cardamomo, canela, cravo e gengibre, criando uma experiência sensorial envolvente. Para aqueles que desejam um toque alcoólico em suas bebidas quentes, existem opções como o choconhaque, uma mistura perfeita de chocolate quente com um toque de conhaque, que adiciona um sabor e calor extra à bebida.

Além disso, outras bebidas como o Irish coffee (café com uísque irlandês) ou até mesmo o tradicional vinho quente temperado com especiarias podem trazer um conforto especial nas noites frias de inverno.

Confira 11 receitas bebidas quentes para aquecer os dias frios:

Toffee cremoso

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de açúcar

1 litro de leite

1/4 xícara (chá) de amido de milho

1 colher (chá) de noz-moscada

4 colheres (sopa) de conhaque

1 xícara (chá) de amendoim torrado sem pele

1/4 xícara (chá) de farinha de mandioca

1/4 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio (160 ºC), mexendo às vezes, por 3 minutos ou até caramelizar. Junte o leite, sem parar de mexer, até dissolver o caramelo. Retire um pouco da mistura de leite e junte o amido. Misture até dissolvê-la e acrescente ao leite na panela. Mexa bem e adicione a noz-moscada. Deixe ferver até engrossar ligeiramente. Acrescente o conhaque e misture. Em uma panela misture todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo às vezes até obter uma farofa dourada. Sirva sobre a bebida quente.

Irish Coffee

Irish Coffee

Ingredientes

1 xícara de café quente

1 colher de sopa de açúcar mascavo

45 ml de uísque irlandês

Chantilly

Canela em pó (opcional)

Modo de preparo

Prepare uma xícara de café bem quente. Enquanto o café estiver quente, adicione o açúcar mascavo e mexa até dissolver completamente. Adicione o uísque irlandês ao café adoçado e mexa suavemente. Para finalizar, adicione uma camada generosa de chantilly por cima do café. Se desejar, polvilhe um pouco de canela em pó sobre o chantilly para decorar. Sirva imediatamente, aproveitando o contraste do café quente com a cremosidade do chantilly e o toque de uísque.

Chai indiano

Ingredientes

2 xícaras de água

1 xícara de leite

2 colheres de chá de chá preto (pode ser em folhas ou sachês)

2 colheres de chá de açúcar (ajuste de acordo com seu gosto)

Cardamomo a gosto

4-6 cravos-da-índia

1 pedaço de canela em pau

1 pequeno pedaço de gengibre fresco (cerca de 2 cm), descascado e fatiado finamente

Modo de preparo

Em uma panela, adicione a água e leve-a ao fogo médio-alto. Adicione o cardamomo, cravos-da-índia, canela em pau e fatias de gengibre à água. Deixe ferver por cerca de 5 minutos para extrair os sabores das especiarias. Em seguida, adicione o chá preto à panela e continue fervendo por mais 2 minutos. Adicione o leite à panela e deixe a mistura ferver novamente. Reduza o fogo para médio-baixo. Cozinhe o chai por mais 3-5 minutos para que todos os sabores se misturem bem. Adicione o açúcar e mexa até que esteja completamente dissolvido. Retire a panela do fogo e coe o chai para remover as especiarias e folhas de chá. Despeje o chai em xícaras e sirva quente.

Masala chai (com pimenta)

Ingredientes

2 xícaras de água

2 xícaras de leite

2 colheres de chá de chá preto (em folhas ou sachês)

2 colheres de chá de açúcar (ajuste de acordo com seu gosto)

Cardamomo a gosto

4-6 cravos-da-índia

1 pedaço de canela em pau

1 pequeno pedaço de gengibre fresco (cerca de 2 cm), descascado e fatiado finamente

1 pitada de noz-moscada ralada

1 pitada de pimenta-do-reino

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e adicione as especiarias: cardamomo, cravos-da-índia, canela em pau, fatias de gengibre, noz-moscada ralada e pimenta-do-reino. Leve a panela ao fogo médio-alto e deixe ferver por cerca de 5 minutos para liberar o sabor das especiarias. Adicione o chá preto à panela e ferva por mais 2 minutos. Em seguida, adicione o leite à panela e deixe ferver novamente. Reduza o fogo para médio-baixo e deixe o Masala Chai cozinhar por mais 5 minutos para que as especiarias se misturem bem com o chá e o leite. Adicione o açúcar, mexa bem e cozinhe por mais 1-2 minutos até que o açúcar esteja completamente dissolvido. Retire a panela do fogo e coe o Masala Chai para remover as especiarias e folhas de chá. Despeje o chai em xícaras e sirva quente.

Choconhaque

Ingredientes

1 xícara de leite

30 g de chocolate meio amargo picado

30 ml de conhaque

Chantilly (opcional)

Raspas de chocolate (opcional)

Continua após a publicidade

Modo de preparo

Em uma panela pequena, aqueça o leite em fogo baixo até ficar quente, mas não deixe ferver. Adicione o chocolate meio amargo picado ao leite quente e mexa continuamente até que o chocolate derreta completamente e a mistura fique homogênea. Retire a panela do fogo e adicione o conhaque. Mexa bem para combinar todos os ingredientes. Despeje o choconhaque em uma xícara.

Se desejar, cubra com chantilly e decore com raspas de chocolate. Sirva imediatamente e aproveite seu delicioso choconhaque!

Vinho quente com xarope de laranja

*Receita cedida pelo Viena Delish

Ingredientes

Para o sherbet de laranja

Cascas de 6 laranjas

200 ml de suco de laranja

400 gramas de açúcar refinado

Para o vinho quente

1 litro de vinho tinto

10 unidades de cravo-da-índia

2 paus de canela

Casca de 2 laranjas

30 mililitros de cachaça

15 mililitros de licor Cointreau

30 mililitros de xarope de açúcar

1 maçã fuji cortada em cubos

1 maçã-verde cortada em cubos

1 laranja, sem casca, cortada em cubos

30 mililitros de conhaque

400 gramas de açúcar refinado

Modo de preparo

Prepare o sherbet de laranja: Em uma panela, coloque todos os ingredientes em fogo médio e mexa até virar um xarope. Reserve. Em outra panela, coloque o vinho, os cravos, a canela e as cascas de laranja e esquente até aromatizar. Reserve. Coloque a cachaça, o licor e o xarope de açúcar num recipiente de vidro, como uma garrafa, e adicione as maças e laranja picadas. Misture em uma infusão. Reserve. Em uma jarra, coloque 150 ml do vinho quente com especiarias, 50 ml da infusão de cachaça, o conhaque e o açúcar refinado e finalize com 40 ml de sherbet de laranja. Sirva.

Chá de jabuticaba com hibisco

Ingredientes

15 unidades de jabuticaba (retire a polpa e a semente e use somente a casca)

3 copos de água (600 ml)

2 rodelas de gengibre

1 colher (sobremesa) de hibisco desidratado

Modo de preparo

Em um panela, coloque os ingredientes e leve ao fogo médio. Deixe ferver por 5 minutos e abafe por mais 10. Sirva em seguida.

Chocotila (chocolate quente com tequila)

Ingredientes

2 xícaras de leite

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de açúcar

60 ml de tequila

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Chantilly (opcional)

Raspas de chocolate (opcional)

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite em fogo médio até ficar quente, mas não deixe ferver. Adicione o cacau em pó e o açúcar ao leite quente. Mexa bem até que o cacau e o açúcar estejam completamente dissolvidos. Retire a panela do fogo e adicione a tequila e a essência de baunilha. Mexa novamente para combinar todos os ingredientes. Volte a panela ao fogo e aqueça o chocolate quente com tequila por mais alguns minutos, apenas para garantir que esteja bem quente. Desligue o fogo e sirva o chocolate quente em xícaras. Se desejar, adicione chantilly por cima e polvilhe com raspas de chocolate para decorar.

Chocolate quente com mini marshmallows

Ingredientes

200g de chocolate meio amargo (picado ou em gotas)

1 xícara de mini marshmallows

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho-maria: encha uma panela com água até a metade e coloque uma tigela de vidro ou metal por cima, certificando-se de que a água não toque o fundo da tigela. Leve a panela ao fogo médio e deixe a água aquecer até começar a ferver. Coloque o chocolate na tigela e mexa constantemente até derreter completamente e ficar bem liso. Retire a tigela do banho-maria e deixe o chocolate esfriar um pouco, mas ainda mantendo-o em estado líquido. Adicione os mini marshmallows ao chocolate derretido e misture bem para que fiquem completamente envolvidos pelo chocolate. Despeje a mistura em uma assadeira forrada com papel manteiga ou em forminhas de silicone para moldar os chocolates. Leve a assadeira ou as forminhas à geladeira por cerca de 1 hora, ou até que o chocolate esteja completamente firme. Retire da geladeira e desenforme os chocolates, se necessário.

Café com leite de amêndoas

Ingredientes

300 gramas de amêndoas

300 mililitros de café expresso ou coado

Modo de preparo

No liquidificador, bata as amêndoas com 1,2 litro de água quente por cerca de três minutos para obter o leite. Coe em um pano limpo. Em uma panela, leve ao fogo apenas até aquecer. Despeje o café em uma xícara e junte o leite. Se preferir deixar o leite cremoso, utilize uma prensa francesa ou um espumador de leite.

Vinho quente clássico

*Receita cedida pela chef Helô Bacellar

Ingredientes

3 garrafas de vinho tinto

1 1/3 xícara de açúcar demerara

1 pedaço de gengibre de 3 centímetros

1 anis-estrelado

1 tira de limão larga (sem a parte branca)

Modo de preparo

Em uma panela grande, leve ao fogo médio todos os ingredientes mais 1 xícara de água mexendo até o açúcar dissolver. Deixe ferver por cinco minutos. Espere amornar e cubra com filme plástico. Reserve em temperatura ambiente por uma hora. Coe e volte ao fogo médio até aquecer. Sirva.