Meditação para iniciantes: 5 passos simples para começar

Inserir novos hábitos na rotina nem sempre é uma tarefa fácil – mas pode, sim, ser um movimento necessário, principalmente quando visamos o bem-estar e a fuga do estresse que nos acomete no dia a dia. Se você sempre quis meditar, mas não sabe onde começar (ou pensa que a prática é exclusiva de quem já tem familiaridade com o assunto), pode ficar tranquila: Juliana Viveiros, da iQuilíbrio, dá cinco dicas valiosas de meditação para iniciantes.

Antes de mergulhar na prática, é válido saber que a meditação traz benefícios como a redução do estresse, o aumento do foco e da concentração, a melhora da memória e aumento da criatividade, além de te ajudar a viver com mais leveza. “Alguns minutinhos diários podem mudar uma vida inteira”, completa.

5 passos para começar

Conforto

“Essa é a palavra-chave para você começar! Esteja em um ambiente que você goste, que te traga segurança, amor e conforto. Utilize roupas que você se sinta à vontade. Além disso, desligue qualquer aparelho eletrônico.”

Planejamento e hábito

Você sabia que planejar uma rotina e estar a par e controle do seu dia fará com que você consiga tranquilizar seus pensamentos e alinhar suas energias? Pois é! Com a meditação é a mesma coisa. “Crie um hábito de meditar todos os dias, preferencialmente no mesmo horário. Você irá condicionar o seu cérebro a entender que em determinada hora você vai adentrar a um estado meditativo”, indica.

Posição e tempo

Para a posição, não se apegue a fazer algo que te deixe desconfortável. A dica da especialista é procurar estar de uma maneira que te coloque em total relaxamento. Pode ser deitado, sentado, com as pernas cruzadas ou não. Em relação ao tempo, não se cobre! Comece com sessões de 3 minutos, depois passe para 5, 6, 7 até chegar a uma meditação de 30 minutos ou mais.

Continua após a publicidade

Foco na respiração

“Outro ponto muito importante é a respiração. Posicione suas mãos sobre sua barriga e sinta o ar entrando e saindo. Você ainda pode se concentrar em uma contagem: Conte até 6 para inspirar. Segure contando até 4 e solte o ar contando até 6. A respiração é a nossa maior aliada quando surge qualquer tipo de dispersão. É com a respiração que você vai direcionar sua concentração para que não surja qualquer situação que te atrapalhe.”

Esteja presente

Tenha consciência do seu corpo. Saiba identificar todas as sensações presentes, desde ter percepções sobre seus pés, pernas, ombros, cabeça, olhos, mãos… Se conecte com os sentimentos presentes e emanados do seu corpo.