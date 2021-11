SPFW: As referências tomaram conta da passarela no terceiro dia

O Ibirapuera ficou mais colorido na tarde desta quinta-feira, 18, com o São Paulo Fashion Week a todo vapor. O evento, que está na sua 52° edição, promoveu desfiles icônicos e representativos que fizeram o público aplaudir de pé. Ao começar com o projeto Sankofa que se iniciou no ano passado e já ganhou destaque por sua iniciativa inclusiva e diversa à empreendedores e estilistas racializados.

A marca Meninos Rei ganhou destaque não só pelo DNA baiano, mas também por todo conceito. Um desfile que envolvia ancestralidade, cores, religiosidade e referências. Além disso, todas peças com tecidos vindo de países africanos. Os atores Ícaro Silva e Rainer Cadete e a criadora de conteúdo Thais Carla foram algumas das atrações que fizeram o desfile acontecer.

Outra que também faz parte do projeto é o Atelier Mão de Mãe, uma marca baiana que valoriza a arte manual e através do crochê traz ideias e inspirações com um toque bem chique no visual. Tons terrosos, maxi brincos, madeira e a clássica bolsa de palha foram algumas das tendências que a marca trouxe para o SPFW.

E por falar em tendências, João Pimenta trouxe a alfaiataria de uma forma detalhada e moderna. Apostou no monocromático com marrom, branco, bege e também nos acabamentos que adoramos como gola alta e ombreiras.

O estilista Walério Araújo foi um dos mais aguardados da noite. A marca levou a coleção brilho, pérolas, cristais e muita ousadia como nos outros anos. Corpos e figuras reais foram um dos destaques da passarela. Sasha e o marido João Figueiredo estavam presentes para prestigiar o pai, o ator Luciano Szafir, que está recuperado após complicações graves com o Covid-19. Luciano desfilou com um blazer preto aberto e uma bolsa de colostomia aparente.