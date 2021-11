São Paulo Fashion Week volta com desfile presencial

A semana de moda mais famosa do país começou nesta terça-feira, dia 16. Depois de duas edições em formato 100% online, o São Paulo Fashion Week volta com um conceito mais plural e de forma híbrida. O evento, que é um dos maiores da América Latina, fez história ao longo dos anos não só pelas apresentações, mas também por quem passa pela passarela da cidade de São Paulo. Essa temporada conta com 51 marcas e 27 desfiles presenciais.

A P. Andrade desfilou na Pinacoteca, Centro de São Paulo deixou um gostinho de quero mais, já que foi a primeira marca a desfilar presencialmente nessa edição. Os destaques da vez foram para a alfaiataria e as estampas, sem contar no estilo despojado que faz parte do DNA da marca criada no ano passado.

Estilistas como Ronaldo Fraga, Lilly Sarti, Angela Brito, Walerio Araújo e Gloria Coelho seguem confirmados ao longo da programação e além disso, a temporada conta com estreantes como Sasha Meneghel e Camila de Lucas desfilando no evento. A semana mais aguardada pelas fashionistas começou e todos já estão ansiosos para acompanhar na primeira fila todas as coleções. O evento vai até o dia 21 de Novembro com uma homenagem aos 30 anos da marca Lenny Niemeyer em Niterói, Rio de Janeiro.