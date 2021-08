Como usar máxi acessórios, tendência da moda que levanta looks simples

A

fase minimalista pode ter sido acolhedora e necessária nos tempos incertos que vivemos recentemente, mas agora ela abre espaço para o estilo oposto. É a vez do extravagante e chamativo.

O momento atual – estimulado pela esperança promovida pela vacinação e a chegada da primavera – propõe mais cor e ousadia. O que não vai faltar são os máxi acessórios, uma declaração de estilo sólida e que permite experimentar pitadas de fashionismo mesmo se seu guarda-roupa for mais básico.

A tendência foi impulsionada pelas semanas de moda. Daniel Roseberry, diretor de criação da Schiaparelli, ressignificou peças icônicas e até mesmo o jeans, mas as estrelas de sua coleção foram acessórios enormes, óculos, brincos e colares que complementavam tops.

Com uma pegada surrealista e muito luxuosa, a grife mostrou que dá para pensar em mais é mais de um jeito interessante e muito elegante. Daniel já tinha dado a letra algum tempo antes, quando um broche de pássaro gigante da Schiaparelli foi escolhido pela cantora Lady Gaga para sua apresentação na cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O bê-á-bá do máxi

Nada passa despercebido nessa tendência, que busca exaltar e expandir personalidades. Isso quer dizer que você não precisa mudar seu estilo para aderir à moda, só multiplicar a intensidade. Para o estilista e diretor criativo Dudu Bertholini (@dudubertholini), os máxi acessórios são sinônimo de autenticidade e ousadia. “O mais importante é buscar referências para se inspirar”, conta ele, que gosta dos estilos de Frida Kahlo, Loulou de la Falaise, Iris Apfel (@iris.apfel), Erykah Badu (@erykahbadu), Regina DabDab (@reginadabdab) e Márcio Krakhecke (@marciokrakhecke).

“Acho que, na pandemia, pudemos refletir sobre como a moda é uma ferramenta muito individual, e que colabora para o escapismo, algo essencial na vida”, diz Dudu, que prevê uma explosão de pluralidade ainda maior no universo fashion daqui para frente, acompanhada por uma onda consciente.

“O único caminho para o futuro é conhecer a procedência da compra e se responsabilizar, apoiar a economia circular e optar por marcas que usam o design autoral para legitimar meios de produção que sejam éticos e transparentes”, afirma ele.

Como usar máxi acessórios

A empresária carioca Nana Cunha (@nanacunha) começou a criar e vender acessórios quando entrou na faculdade de direito. As colegas de sala e amigas eram suas clientes. Atualmente, ela é dona da Ene Ene By Me (@eneenebyme) e dá a dica para quem quer aderir à tendência dos máxi: “Sugiro começar com uma bangle (pulseira fininha) colorida ou um brinco botão. Dá até pra usar com camisa branca e trabalhar!”.

O próximo passo, que é o preferido de Nana, é misturar estampas e texturas – na roupa e nos acessórios: ela combina pulseira de resina com choker de madeira e máxi brinco dourado. “Você pode até ir devagar no início, mas vai ser conquistada por essa tendência, que é uma grande aliada e transforma qualquer look básico em fashion”, afirma Nana.

1. Brinco, Renner, R$ 49,90 – Compre aqui!

2. Brinco, Dolce&Gabbana, na Farfetch, R$ 8 339 – Compre aqui!

3. Brinco, Jacquemus, na Farfetch, R$ 1 988

4. Colar, Farm, R$ 114

5. Colar, Lenny Niemeyer, R$ 498

6. Brinco, Amaro, R$ 119,90

7. Brinco, Renner, R$ 39,90 – Compre aqui!

8. Anel, Animale, R$ 18 490

9. Colar, Le Lis Blanc, R$ 199,90 – Compre aqui!

10. Anel, Vivara, R$ 2 390 – Compre aqui!