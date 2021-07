Com o pai internado com Covid-19, Sasha pede orações e agradece carinho

Luciano Szafir foi transferido de hospital, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (8) por conta do seu quadro clínico. O ator está internado na Unidade de Terapia Intensiva com Covid-19 e teve que realizar uma cirurgia no abdômen nesta quarta-feira (7) por conta de complicações da doença.

“Luciano Szafir foi transferido na tarde desta quinta-feira, 8 de julho para o hospital Copa Star. O paciente segue ESTÁVEL e no momento monitorizado em leito de terapia intensiva sob cuidados médicos do Dr. João Pantoja – Diretor Geral do Copa Star e Dr. Bruno Celoria – Diretor Técnico do Copa Star”, diz a nota, que foi divulgada por Sasha Meneghel, filha do ator e da apresentadora Xuxa.

A modelo usou as redes sociais para agradecer o público pelo apoio. “Agradecemos as mensagens de carinho e orações. Pedimos que continuem orando a fim de unirmos nossa fé para recuperação completa do meu pai”, publicou Sasha, que estava nos EUA com o marido João Figueiredo.

Os dois se casaram em junho em uma cerimônia íntima, na qual Luciano estava presente. Segundo a Quem, Sasha antecipou sua volta ao Brasil por conta da internação do pai.

Infectado pela segunda vez, o ator deu entrada no hospital no dia 22 de junho. No momento, Luciano está intubado e apresenta um quadro grave, mas estável.