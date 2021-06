SPFW: Veja as marcas que representaram no primeiro dia

O primeiro dia de São Paulo Fashion Week foi marcado por temáticas importantes, como diversidade, sustentabilidade, tecnologia, hábitos e cultura. O evento de número 51 começou nesta quarta-feira (23) e vai até o dia 27 em um formato completamente digital por conta da pandemia.

O SPFW é a semana de moda mais importante da América Latina e, neste ano, 43 marcas estão confirmadas no line-up. Estilistas veteranos e novos terão a oportunidade de mostrar sua arte por meio de peças e acessórios.

Confira quatro marcas que se destacaram no primeiro dia.

Ronaldo Fraga

Ronaldo Fraga desfila desde 2001 na semana de moda paulistana e sempre com pautas e debates importantes na passarela. Ele, que já levou as costureiras de suas peças para desfilar, fez um manifesto poético por meio de sua coleção Terra de Gigantes com ênfase na ancestralidade nordestina. Para o estilista mineiro, vestir é um ato político.

Aluf

Outra marca que também mostrou sua essência através da sustentabilidade foi a Aluf. De acordo com a estilista paraense Ana Luisa Fernandes, a coleção foi inspirada nas pequenas belezas do dia a dia, onde elementos do lar, como madeira e até mesmo uma rede, se tornaram peças de roupa.

Menino Rei

A dupla soteropolitana Júnior e Céu Rocha da marca estreante Menino Rei apresentou muita cor, alfaiataria e tecidos vindos diretamente de Guiné-Bissau. A coleção potente trouxe cultura e reverenciou o orixá Exu, considerado o pai da comunicação.

Anacê

As meninas da Anacê também estrearam no SPFW com a coleção RUTA. Com tecidos anti-virais, as estilistas Ana Clara Watanabe e Cecília Gromann abriram a reflexão sobre a dualidade: casa e tecnologia no momento atual. Peças com fibras naturais foram um dos destaques da marca.