Muscle tee: a regata que você não vai querer largar no verão

Se você torce o nariz para camiseta regata no look, a muscle tee vem provar que as peças sem mangas também são estilosas e versáteis. Queridinho das influenciadoras, o modelo oversized é perfeito para os dias de calor intenso. Para adeptas ao estilo mais urbano, a muscle tee garante o ar street nas composições com short à calça, por exemplo.

As variações da t-shirt também interferem no resultado que você busca no look. Ombreiras, decote, estampas e tecidos podem deixar a proposta mais sofisticada. Os acessórios são fundamentais para criar o mood desejado.

Separamos looks de influenciadores e celebridades que apostaram na muscle tee para te ajudar nas composições. Inspire-se!

Se a muscle tee já ganhou seu coração, confira essas seis opções à venda e escolha a sua!

1- Regata feminina muscle tee mindset com ombreiras decote redondo verde militar | R$ 39,99* | C&A – compre aqui

2- Muscle tee rosa | R$ 59,99* | Hering – compre aqui

3- Regata muscle tee lisa | R$ 69,90* | Renner – compre aqui

4- Regata muscle tee oncinha | R$ 89,99* | Quintess – compre aqui

5- Regata muscle tee com necessaire off white | R$ 99,99* | Dzarm – compre aqui

6- Regata muscle decote V | R$ 129,90* | Amaro – compre aqui

*Preços consultados no dia 4 de janeiro de 2021, sujeitos a alteração. Os links gerados nesta matéria podem gerar algum tipo de comissão para a CLAUDIA.