Tendência de moda: laranja é a cor do momento – e fica bem para todas

Atualizado em 18 out 2021, 21h53 - Publicado em 20 out 2021, 16h00

Por Anna Paula Chagas Atualizado em 18 out 2021, 21h53 - Publicado em 20 out 2021, 16h00

hega a ser irônico, mas a cor que tem tudo a ver com nosso verão foi vista circulando primeiro na Semana de Moda de Copenhague. A capital da Dinamarca, mais conhecida pelas temperaturas baixíssimas e o estilo sóbrio, parece ter lançado essa tendência, que depois apareceu nos desfiles em Nova York, Milão e Paris, e no tapete vermelho do Emmy. As diversas tonalidades de laranja – da mais amarelada à coral – estarão presentes pelos próximos meses e garantem astral imediato.

Segundo a consultora de imagem Gabriela Ganem, do Rio de Janeiro, laranja transmite energia e acrescenta dinamismo ao visual. “Funciona muito bem em um look monocromático ou degradê. Se for combinar a outras cores, o ideal é que sejam vibrantes também”, explica ela.

A paleta quente, com rosa, vermelho e amarelo é mais fácil e óbvia. Quem quiser tentar um passo além pode experimentar laranja com verde, azul e roxo – talvez você estranhe a princípio, mas é garantia de um bom look.

Caso você busque uma opção mais discreta, Gabriela sugere evitar a clássica peça preta. “Isso vai dar ainda mais destaque ao laranja. Para quem ainda está insegura com o tom, vale juntar com roupas neutras, como branco, nude e crus”, recomenda. Vale também a máxima de começar pelos acessórios, como bolsas, óculos e sapatos, deixando um ponto de cor no visual.

Especialista em coloração pessoal, Gabriela avisa que quem tem cartelas de primavera devem optar pelo tom mais vívido, enquanto quem for da paleta outonal fica melhor com terracota e tons queimados. “Se você não souber a sua paleta ou amar muito laranja e não quiser abrir mão mesmo não estando na sua cartela, deixe para as calças e saias, mais afastadas do rosto”, avisa.

É importante ressaltar que o laranja extravasou os espaços de festa e lazer, ocupando até uma mesa no escritório. É que terninhos e peças mais estruturadas também estão disponíveis – olha esse incrível da marca norte-americana Proenza Schouler, ao lado –, deixando o tom formal o suficiente para um evento ou compromisso profissional.

Laranja ainda pode ser uma dúvida para você, mas é mais fácil deixar seu coração ser conquistado olhando muitas referências, como essas reunidas aqui, e outras tantas nas redes sociais. Em pouco tempo, tudo que você vai ver são looks laranjas incríveis – inclusive no seu armário.

1. Bolsa, Fendi, na Farfetch, R$ 17 479. Compre aqui!

2. Biquini Hot Pants, Renner, R$ 99,90. Compre aqui!

3. Blusa cropped, Alice McCall, na Farfetch, R$ 1 915. Compre aqui!

4. Vestido, La DoubleJ, na Farfetch, R$ 8 912. Compre aqui!

5. Chinelo, Havaianas, R$62. Compre aqui!

6. Top, Adriana Degreas, na Farfetch, R$ 580. Compre aqui!

7. Short, Stella McCartney, na Farfetch, R$ 4 117. Compre aqui!

8. Sandália, C&A, R$ 99,99. Compre aqui!