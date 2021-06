De moda praia à joalheria, marcas mostram a que vieram na SPFW

Os últimos dois dias de São Paulo Fashion Week foram repletos de apresentações marcantes, com simbologia, textura e muita referência. O evento, que está sendo 100% virtual por conta da pandemia, vem mostrando a cada edição o poder da comunicação no mundo da moda. Através de fashion film, cada estilista leva seu estilo – todos com um propósito a ser retratado. Em tempos de isolamento, falar de hábitos e sociedade é algo importante.

Na noite de quinta-feira, por exemplo, a marca Martins trouxe inspirações dos anos 90 nas peças, com maquiagens inspiradas na série Euphoria. Em entrevista, o estilista Tom Martins disse que se considera uma “esponja” justamente por se inspirar em diversas referências para sua coleção. Algumas peças da marca foram estampadas com fotos do gato de estimação de Tom.

Outra que se destacou no segundo dia de evento foi a Trya. Com um mood tropical, a única marca de beachwear desta temporada retratou Frida Khalo da forma mais fashion possível. O filme foi gravado em Paraty, no Rio de Janeiro, e as estampas coloridas, leves e femininas ressaltaram e lembraram as obras da pintora mexicana.

E por falar em cenários, a Modem fez um filme moderno em um espaço cultural de São Paulo. A marca, que está presente no SPFW desde 2018, levou modelos e peças masculinas pela primeira vez. A coleção desta edição teve a estética minimalista, mas com cartela de cores plurais.

O terceiro dia de evento também deixou sua marca e mostrou que não é só de tecido que se faz moda. A Esfer foi a primeira marca de joalheria a desfilar no SPFW e levou uma coleção especial. Com peças atemporais, agênero e minimalistas.

O estilista João Pimenta não só usou máscaras em sua coleção como nos fez refletir sobre nossos costumes em plena pandemia. Texturas, cores, mangas bufantes e o mix de estampas feitas de retalhos também foram o destaque da coleção que abordava sobre individualidades.

E não podemos nos esquecer da riqueza de babados e detalhes que a estilista Juliana Jabour entregou no terceiro dia. Cores e maquiagens fortes foram o ponto alto da coleção “Expectations”. Um fashion film gravado no centro de São Paulo e uma vontade de desfilar por aí quando tudo isso passar.