Com look autêntico, Sasha posta foto inédita do seu casamento

Sasha Meneghel surpreendeu seus seguidores ao publicar um registro fofo do seu casamento no civil com o cantor gospel João Figueiredo, nesta sexta-feira (14). O casal, que começou um relacionamento em abril de 2020, oficializou a união com um noivado em novembro do ano passado.

A modelo, estilista e filha da cantora e apresentadora Xuxa Meneghel anunciou o casamento com uma linda declaração a João. “Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado 🤍 Promise to love and cherish you forever (Prometo te amar e cuidar de você para sempre)”, disse a modelo, que assinou com seu novo nome: Sasha Meneghel Szafir Figueiredo.

“Vou te amar e te cuidar pra sempre. Eu encontrei o amor da minha vida, tão cedo. Que sorte a minha ❤️”, respondeu o cantor à esposa.

Adepta do estilo despojado, Sasha manteve sua marca na escolha do look da cerimônia. A modelo apostou em um vestido midi, de alcinha e com leves babados no decote. Nos pés, ela investiu no clássico tênis branco, da marca All Star.