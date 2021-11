O novo dress code dos looks de trabalho no pós-pandemia

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Há um ano e oito meses nossa vida parou. Mudamos hábitos e costumes e nos adaptamos a um novo padrão de comportamento em função da pandemia que transformou o mundo.

Aos poucos, e ainda com alguns cuidados, estamos voltando à vida considerada normal. E o trabalho presencial se inclui nessa retomada. E, se até então o ato de nos vestirmos para trabalhar era um movimento natural, e praticamente automático em nossa rotina, hoje tudo parece muito diferente.

Com o retorno de grande parte das empresas ao trabalho presencial, ou híbrido, estamos nos sentindo meio perdidas (os) com a “nova” realidade que voltamos a viver. O que antes era natural em nossas vidas, hoje é encarado como um problema para muitas (os) profissionais.

É claro que as opiniões se dividem e que para muitas (os) de nós trabalhar de casa se transformou em sinônimo de conforto, mas para outras (os) foi um grande desafio. Não foram poucas aquelas (es) que a contragosto tiveram que se adaptar ao trabalho remoto, às reuniões online e a tudo que o home office impôs.

Afinal, muitos precisaram se desdobrar para conciliar o cotidiano doméstico com a rotina profissional. Desempenhamos o papel de profissional, mãe e mulher num único espaço sem que tivéssemos sido preparadas para viver essa experiência.

Mas, mesmo aquelas (es) que relutaram, e que ainda não se sentem felizes com o trabalho remoto, são unânimes em admitir que apesar dos inúmeros problemas, trabalhar em sistema de home office tem suas vantagens.

O fato de não precisar perder diariamente horas no trânsito, seja em transporte público ou em nossos carros, trabalhar com looks mais informais e desfrutar da nossa privacidade, são alguns dos benefícios que leva muita gente a optar pela permanência do trabalho remoto.

Mas, como uma série de coisas na vida, tudo tem o lado positivo e o negativo. E o retorno ao trabalho presencial tem sido motivo de estímulo e alegria para muitas (os) profissionais que se sentiam desmotivados, e até deprimidas (os), com o trabalho remoto, sem o dia a dia ao lado dos colegas e sem desfrutar de perto do que acontece no ambiente profissional.

Mas o que muitas(os) profissionais têm se perguntado é: e agora, como me arrumo para ir trabalhar? Terei que voltar à formalidade de antes da pandemia ou poderei manter um estilo mais confortável, e com looks mais despojados, nessa volta ao presencial?

A resposta é: depende. É claro que as empresas mais conectadas com o novo padrão de comportamento adotado por suas colaboradoras (es) já estão revendo seu dress code para estarem em sintonia com o novo mundo.

Muitas corporações estão ouvindo especialistas em imagem e comportamento profissional para entender o que pode ser flexibilizado de acordo com a cultura da empresa. Para as startups, pouca coisa mudou. Afinal, essas empresas foram pioneiras em implementar looks mais despojados e modernos para os colaboradores.

Mas, assim como a indústria da moda, as grandes corporações já entenderam que o padrão mudou e que muitas adaptações precisam ser feitas para atender às necessidades das (os) profissionais que elegeram o estilo mais informal e consciente em suas vidas.

Se não podemos ir de moletom e sandália para o trabalho, também não precisamos usar looks formais ou sofrer em cima de saltos que tiram o conforto dos nossos pés. Podemos, sim, adotar um estilo casual profissional ou até informal dependendo do local onde trabalhamos.

No entanto, o que não podemos nos esquecer, seja no trabalho presencial, híbrido ou remoto, é da aparência, do autocuidado. Acredito que podemos, guardada às devidas proporções, levar o conforto de casa para o trabalho, usar cores mais quentes que transmitam alegria e entusiasmo para essa volta ao ambiente profissional.

Claro que não devemos esquecer as diferenças entre o que era aceitável através da tela do computador ou smartphone e o que não cabe na empresa. Mas com criatividade é possível aliar o conforto do home office aos looks do trabalho presencial.

Abaixo algumas sugestões de como unir os dois “mundos” que criamos em nossas vidas com a pandemia e o trabalho.

Texturas mais naturais – Se o moletom nos dava muito conforto para transitar entre o profissional e o doméstico, na volta ao trabalho presencial podemos escolher looks que nos remetam conforto com tecidos mais naturais, como algodão e linho, texturas mais confortáveis e modelagens mais amplas para enfrentar a rotina profissional na empresa.

O poder das cores – Nem todos sabem, mas as roupas têm o poder de transformar nosso humor e até de promover mudanças em nosso comportamento nos tornando mais produtivas (os). E com as cores também não é diferente. Tons vivos transmitem mensagens de entusiasmo, diversão e alegria. A família dos laranjas, amarelos e vermelhos são exemplos de tons que podem ser adotados no trabalho para nos estimular a enfrentar a rotina profissional na empresa.

Conforto para os pés – Se antes só saltos ou sapatos formais eram aceitos no trabalho presencial, a diversidade de tênis mais estilosos abriu espaço para o novo momento. Existem modelos superconfortáveis que podem ser usados sem medo com vestidos mais leves e descontraídos ou até mesmo com saias ou calças de alfaiataria. Escolha um que se adeque ao seu estilo e ao dress code da sua empresa.

Looks com a sua essência – Se teve uma coisa que a pandemia nos mostrou é que, mais do que nunca, devemos primar pela nossa autenticidade e preservar nossa essência. Muitas (os) de nós passamos a adotar um novo estilo em função de outros valores adquiridos na crise sanitária. Seus looks devem respeitar a cultura da empresa, mas devem refletir quem você é, especialmente nesse momento em que vivemos. Abuse dos vestidos, conjuntos e macacões, eles têm uma pegada moderna e se mostraram tendência nas últimas semanas de moda mundo afora.