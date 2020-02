A Marc Jacobs colocou na passarela as maquiagens mais incríveis da NYFW

Após algumas temporadas, digamos, meio mornas, a mais recente edição da Semana de Moda de Nova York, que rolou até o último sábado (14), foi cheia de destaques importantes. A marca de moda praia Chromat, por exemplo, ensinou direitinho como se faz uma passarela diversa de verdade, enquanto a coleção da Tommy Hilfiger em parceria com a Zendaya foi um verdadeiro show inclusivo de looks com referências à década de 1970.

Não podemos deixar de citar, ainda, a Savage x Fenty, marca de lingeries para todos os corpos comandada por Rihanna, que armou um desfile ‘secreto’ e grandioso, com direito a shows de diferentes artistas, presença de várias celebridades na fila A e até funk carioca na trilha sonora (o desfile na íntegra poderá ser visto pelo streaming Amazon Prime Video, no próximo dia 20).

Como se não bastasse, e para ir um pouco além das modas, ficamos encantadas, também, com a beleza ‘eufórica’ do desfile Primavera 2020 da Marc Jacobs, que rolou na última quarta (11). Assinadas pela supermaquiadora Pat McGrath, que cria makes brilhantes e fora da caixinha muito antes da série “Euphoria” virar o hit que virou, as 60 maquiagens (!) diferentes entre si traziam elementos interessantes (e copiáveis!) como o uso de strass nas pálpebras, cores acesas que contrastavam com os tons das peles, desenhos de asas de borboletas nas têmporas, cílios de boneca à la Twiggy e muito, mas MUITO glitter – soltinho, metálico ou em forma de paetês versão miniatura.

As criações, que exaltavam esse maximalismo que nunca esteve tão em alta dentro e fora das fashion weeks, conforme a própria descrição do desfile informava, foram pensadas para representar uma celebração alegre da vida, pautada por temas como a igualdade, a individualidade e o otimismo, do passado e do futuro.

Referências às maquiagens das melindrosas dos anos 20, aos cílios gigantes da década de 60, aos tons coloridos dos anos 70 e, é claro, aos looks de Rue (Zendaya), Jules (Hunter Schafer) e companhia, tendência absoluta deste 2019, poderiam ser encontradas na beautè das modelos.

Selecionamos, a seguir, os destaques mais legais.

Lágrimas de glitter

Strass nos olhos

Paetê bicolor

Sombra vermelha – e muito contraste

Cílios de boneca

Tons verdes e azuis (pálidos e acesos)

Glitter nas maçãs do rosto…

… e soltinho nos olhos

Lábios com aplicações

Sombra metálica + delineado preto + glitter dourado

Arte nas têmporas