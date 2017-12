A beleza do sertão é a principal fonte de inspiração para as criações da alagoana Martha Medeiros. Ela cresceu se banhando no Rio São Francisco e assistindo às mulheres ribeirinhas fazendo renda, técnica que virou a assinatura da marca que leva seu nome. A peça-chave em suas coleções, em grande parte feitas à mão, é colaboração das artesãs nordestinas.

A estilista é uma das profissionais que estrelam a seleção de CLAUDIA, que reúne expoentes da moda brasileira no ensaio Tesouro local. Patricia Bonaldi, Oskar Metsavaht, Adriana Barra, Liliane Rebehy também são protagonistas.

Patricia Bonaldi, da PatBO

“O trabalho artesanal é um ponto forte na história da cultura brasileira. Ao trazer o bordado para minhas coleções, quero incentivar esse processo e ir além do sentido estético. Trata-se de um modo de reforçar o DNA nacional.”

Martha Medeiros, da marca homônima

“O potencial humano é o que há de mais importante para a confecção da renda. Ela faz parte da identidade das mulheres do sertão nordestino.”

Oskar Metsavaht, da Osklen

“Nesta temporada, fui convidado pela família de Tarsila do Amaral para criar uma coleção inspirada em sua vida e obra. Ela expressou a alma brasileira pintando a diversidade étnica e cultural do país. Com estas peças, uma referência à tela Abaporu, tentamos fazer o mesmo. Unimos o talento da artista ao estilo da Osklen.”

Adriana Barra, da marca homônima

“Meu trabalho reflete a alegria da brasileira, que é comunicada por meio das estampas. Elas incorporam expressões da natureza, das figuras tribais e assumem traços de feminilidade.”

Liliane Rebehy, da Coven

“Enxergo no tricô uma infinidade de possibilidades de renovação. Eu me apaixonei pela técnica e fiz dela minha assinatura, apoiada por uma equipe que há 25 anos garante inovação e qualidade.”

