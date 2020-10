Atualizado em 18 out 2020, 11h22 - Publicado em 18 out 2020, 11h00

Por Fabio Ishimoto - Atualizado em 18 out 2020, 11h22 - Publicado em 18 out 2020, 11h00

Uma das estampas mais populares, as listras já tiveram diferentes significados ao longo da história. Na Idade Média, eram usadas por pessoas à margem da sociedade; depois, apareceram nos uniformes de presidiários. Foi só com os marinheiros que elas ganharam algum impulso social – o estilo navy, com as tradicionais cores vermelho, marinho e branco, vira e mexe volta a ser tendência. Nas últimas décadas, tornou-se sinônimo de elegância.

Assim nasceu um clássico, que alterna tiras finas e largas, na horizontal ou na vertical, de acordo com a temporada. A combinação mais fácil é com peças lisas, mas, para atualizar o look, vale misturar diferentes listras. Experimente montar um conjunto que altere apenas o sentido do desenho (uma blusa com faixas na vertical e shorts na horizontal, por exemplo) ou com estampa de larguras variadas e cores contrastantes – a cara das estações mais quentes e muito fashionista. Se ainda não se sentir segura, recorra ao tradicional preto e branco.

1. Zara, R$ 359

2. Dolce & Gabbana, na Farfetch, R$ 2 160

3. Gucci, na Farfetch, R$ 3 246

4. NK Store, R$ 447,30

5. Arezzo, R$ 259,90

6. Lenny Niemeyer, no Shop2gether, R$ 237,90

7. Almost Vintage, na Amaro, R$ 298

8. Schutz, R$ 445

