Tudo sobre a apresentação de Rihanna no Super Bowl

No dia 12 de fevereiro, Rihanna quebrará seu jejum de seis anos longe da música e se apresentará no intervalo do Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano, organizada pela NFL (National Football League) que acontece anualmente nos Estados Unidos. Enquanto ensaia para seu grande show de retorno, a cantora não perdeu tempo e lançou, na segunda-feira, uma coleção da sua marca, Savage X Fenty, totalmente inspirada no Super Bowl. São camisetas, moletons, calças, gorros e outros itens que fazem referência ao futebol americano. Espera-se, é claro, que essas peças apareçam no figurino de seu show.

Adam Blackstone, diretor musical do evento, contou à revista Rolling Stone que o show de Rihanna será “diferente de tudo” que já se viu no Super Bowl. “Rihanna é muito criativa. Ela está sempre quebrando barreiras, então vai ser diferente de tudo o que você já viu antes, e nós estamos tentando ir além do esperado com ela”, disse. Adam trabalha com Omar Edwards como co-diretor, além do coreógrafo Parris Goebel e o time da Roc Nation.

“Essa é a primeira vez que ela volta como Rihanna, a artista. Ela sabe que a carreira dela expandiu para diferentes paletas sonoras, de EDM para o pop, para o hip-hop até baladas, então nós queremos tentar dar um pouco para todo mundo”, acrescentou o diretor do Super Bowl.

O último disco de Rihanna foi o “Anti”, lançado em 2016, e, desde então, ela tem se esquivado de perguntas sobre seu próximo trabalho musical. Nos últimos anos, antes de dar à luz seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky, a diva dizia que “estava trabalhando em algo novo” e que o tão esperado álbum “vem aí”. Só não se sabe ainda quando. Em outubro de 2022, ela lançou Lift Me Up, música da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre,

Desde 2017, Rihanna vinha se dedicando quase exclusivamente à sua linha de beleza, Fenty Beauty, e à Savage X Fenty, criada em 2018. No ano passado, a revista Forbes elegeu-a como bilionária mais jovem dos Estados Unidos.

Rihanna já havia sido convidada para se apresentar no intervalo do Super Bowl de 2019, mas optou por não participar do evento em apoio ao quarterback Colin Kaepernic, que ajoelhou-se durante o hino nacional americano em protesto aos ataques contra negros, inclusive por parte de policiais.

Onde assistir o Super Bowl

Apesar de ser uma tradição esportiva norte-americana, a NFL vem aumentando cada vez mais seu número de fãs no Brasil. Por aqui, para muita gente, o Super Bowl também é uma grande festa. Para quem pensa em assistir ao vivo, em solo estado-unidense, é importante saber que, na última edição, o ingresso mais barato custou cerca de R$ 30 mil. Para acompanhar a final que começa no dia 12 de fevereiro, há desde bares espalhados pelas grandes cidades do país que transmitem o evento, até opções para assistir no conforto de casa.

A final da NFL, que há anos sustenta o título de evento televisivo mais assistido dos Estados Unidos, é transmitida no Brasil tanto na TV paga, pela ESPN, quanto pela TV aberta, já que a Rede TV comprou direitos de transmissão até 2025. É só preparar a cerveja e a pipoca, ou seus petiscos e bebidas preferidos, e aproveitar.