Nasce o filho de Rihanna e ASAP Rocky

Rihanna deu à luz a um menino na sexta-feira (13), segundo fontes do site TMZ. O bebê, que é fruto do relacionamento da cantora com o rapper ASAP Rocky, nasceu em Los Angeles (LA).

O nome do menino não foi revelado. E por hora, os papais não se manifestaram sobre o assunto. A última vez que o casal foi visto foi em 9 de maio, quando Rihanna celebrou o Dia das Mães jantando em um restaurante em LA.

No último ano, a cantora comentou sobre a gravidez, mas só confirmou o período da gestação em março, quando estava entre seis e nove meses.

Ao longo desse tempo, ela desfilou deslumbrante com looks que exibiam orgulhosamente a barriga.