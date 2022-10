Após 6 anos, Rihanna volta oficialmente à música com “Lift Me Up”; ouça!

Atualizado em 28 out 2022, 11h32 - Publicado em 28 out 2022, 11h28

Por Kalel Adolfo Atualizado em 28 out 2022, 11h32 - Publicado em 28 out 2022, 11h28

Após um longo período de espera, Rihanna finalmente realizou o seu esperado comeback com “Lift Me Up” — que faz parte da trilha sonora de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”. A balada, que traz a cantora entregando alguns dos vocais mais poderosos de sua carreira, é uma homenagem ao legado do ator Chadwick Boseman, que viveu o Rei T’Challa na Marvel e faleceu em 2020 devido a um câncer de cólon. Ouça a canção:

Vale lembrar que a cantora de hits como “Needed Me” e “Work” possui uma segunda faixa na trilha sonora da produção da Marvel, intitulada “Born Again”. Esta, por sua vez, será disponibilizada apenas em 10 de novembro, data de lançamento oficial do filme.

Oscar vindo por aí?

Em matéria recente sobre as principais apostas para o Oscar 2023, a revista Variety pontuou que Rihanna e Lady Gaga devem concorrer ao Oscar de Melhor Canção Original na próxima edição da cerimônia. Fantástico, né?

Inspiração por trás da música

Em entrevista recente, a compositora Tems — que escreveu a canção ao lado de Rihanna — afirmou que “Lift Me Up” representa a vontade de darmos um abraço caloroso em todas as pessoas que perdemos em nossas vidas. “Tentei imaginar como seria se pudesse cantar para elas agora e expressar o quanto sinto saudades”, compartilhou Tems. “Rihanna sempre foi uma inspiração para mim, então ouvi-la transmitir esta canção é uma grande honra.”