Rihanna anuncia música na trilha de ‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

Nesta quarta-feira (26), Rihanna anunciou que vai lançar uma música parte da trilha do filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Chamada Lift Me Up, ela será lançada nesta sexta-feira (28). A composição foi feita em parceria com Tems, Ludwing Göransson e o diretor Ryan Coogler.

Em seis anos, essa é a primeira música da Riri como artista principal. Seu último lançamento foi o álbum Anti, em janeiro de 2016.

Os fãs da estrela estão animados e ansiosos com a notícia, já que muitos haviam perdido as esperanças de ver Rihanna de volta aouniverso musical. Nestes seis anos, ela se absteve de músicas solo, e lançou apenas parcerias com Drake, em Lemon, e com PartyNextDoor, na música Believe It.

Na noite desta terça-feira (25), a Marvel publicou um teaser de 15 segundos do filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre que destaca a inicial da cantora com a data de 28 de outubro. O vídeo causou movimentação nas redes sociais sobre a possibilidade de que Riri estivesse na trilha sonora – informação que agora está confirmada.

O filme estreia nos cinemas em 10 de novembro e é a continuação de Pantera Negra. Angela Basset, Lupita Nyong’o e Tenoch Huerta fazem parte da produção.