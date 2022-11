Imagens de Anitta no “Savage x Fenty Show”, de Rihanna, são divulgadas

A Billboard divulgou as primeiras imagens de Anitta no “Savage x Fenty Vol. 4”. Através das redes sociais, podemos ver partes da apresentação da cantora. A brasileira foi convidada para o desfile da marca de lingerie de Rihanna.

A nova coleção será apresentada através do evento com performances e desfiles. A produção executiva e direção criativa são da Riri, que focou não apenas na concepção das peças como também na idealização do show.

A partir de 9 de novembro o evento será transmitido pelo Prime Video da Amazon. Essa é a quarta edição do Savage x Fenty Fashion Show, que estreou em 2018. Desde então, as edições contam com um elenco de modelos, atores e músicos bastante diverso.

Além da cantora brasileira, outros nomes como Burna Boy, cantor nigeriano, e os americanos Don Toliver e Maxweel também tiveram seus shows confirmados.