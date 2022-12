Baby Fenty! Rihanna enlouquece a internet com primeiro vídeo de seu bebê

Rihanna está matando todos de fofura após publicar o primeiro vídeo de seu filho com o rapper A$AP Rocky. Através do TikTok, a cantora mostrou o pequeno se divertindo no banco de trás de um carro. Ao perceber que estava sendo filmado, o neném cai na gargalhada. Confira o momento:

Vale lembrar que a dona de hits como ‘Umbrella’ e ‘We Found Love’ não costuma expor a sua vida pessoal na internet. Aliás, até o momento, ninguém sabe o nome de seu filho. Em entrevista ao Washington Post, a artista disparou que não estava interessada em revelar muitas coisas sobre o bebê: “Estamos apenas vivendo”, disse.

Rihanna deu à luz ao menino em 13 de maio deste ano, em Los Angeles. Em fevereiro de 2023, a cantora retorna aos palcos para uma performance épica no intervalo do Superbowl LVII, maior evento esportivo dos Estados Unidos.