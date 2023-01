Dakota Johnson estrela nova campanha da Gucci

Só de bater o olho em Dakota Johnson, logo somos transportados para um universo vintage, com ares de 1960 e 1970. Se a franja, as estampas, os jeans de cintura alta, as botas de couro de cano médio ou o conjunto todo, difícil dizer, mas fato é: ela foi a escolha perfeita para a campanha da Jackie 1961, bolsa-ícone da Gucci. O status veio logo que o modelo caiu nas graças de mulheres descoladas que representavam o jetsetter da época. Inclusive, a bolsa foi rebatizada em homenagem à Jackie Kennedy, porque a primeira-dama norte-americana que foi vista inúmeras vezes usando a sua versão.

A linha ressurge em 2023 com três tamanhos (mini, pequeno e médio) com uma diversidade de cores para agradar qualquer estilo. Há também a possibilidade de escolher uma para chamar de sua na versão em couro de grão, verniz ou couro precioso, além do tecido famoso da marca, o GG Supreme. É possível também encontrar a Jackie 1961 em ráfia e palha, parte da adaptação à coleção Cruise 2023 da Gucci. O design minimalista foca o olhar para o fechamento do pistão, imponente e delicado de acordo com a peça.

Na campanha, fotografada e dirigida por Glen Luchford, é possível admirar Dakota levando a sua Jackie 1961 em diferentes ocasiões, o que mostra a versatilidade da peça. Acrescente à isso a alça removível (de dois tamanhos), em couro ou corrente, para criar o seu próprio mood da bolsa.