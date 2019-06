O emocionante depoimento de Angélica sobre acidente do filho

Angélica voltou a se pronunciar por meio das redes sociais sobre o acidente de wakeboard sofrido por seu filho Benício, de 11 anos, no último fim de semana.

A apresentadora publicou um texto emocionante para expressar toda angústia que sentiu enquanto esperava notícias do filho e o alívio que teve ao saber que ele estava bem.

“Não sei se você já passou algum susto com um filho. Talvez um acidente ou um diagnóstico. Se você já levou um susto com um filho você vai entender. É como se aquilo que chamam alma abandonasse o corpo da gente para assistir, lá de cima, a vida passar em câmera lenta: o dia do positivo, a gravidez, o parto. A vida toda”, escreveu.

“Vai entender que no alívio de uma mãe cabe o alívio de todas as mães do mundo. E que a dor delas é sua pra sempre. E ao ver seus filhos brincando, você vai sorrir, agradecida. Pelo privilégio que é se dar conta da fragilidade humana. Pela sabedoria de entender que a vida é um sopro. E pela felicidade infinita de ver que o dia hoje amanheceu e ainda estamos todos aqui. Hoje, juntos, por mais um dia”, completou.

Entenda o caso

O acidente aconteceu na tarde do último sábado (22) e, segundo divulgado por Luciano Huck, Benício sofreu um acidente enquanto andava de wakeboard e precisou passar por uma cirurgia.

Ele sofreu um afundamento de crânio depois de se desequilibrar e bater a cabeça na prancha. O choque causou um hematoma subdural – acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio – e o pequeno foi submetido a uma craniotomia, ou seja, abertura cirúrgica do crânio.

Depois da alta do filho, Angélica e Luciano Huck gravaram um vídeo agradecendo pela melhora de Benício e pelas orações e apoio dos fãs.

