Luciano Huck dá detalhes sobre o acidente de seu filho Benicio

Luciano Huck concedeu uma entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (23), dando mais detalhes sobre o acidente que seu filho, Benicio, 11, sofreu enquanto praticava wakeboard, no último sábado (22), nas proximidades de Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro.

“Ele caiu e a prancha bateu na cabeça dele. Ele ficou consciente o tempo todo, não perdeu a consciência, mas fez um afundamento relevante”, explicou Luciano. “A gente achou que tinha que vir para o hospital e a gente veio e não saiu, porque foi uma fratura craniana que o protocolo era cirúrgico”, completou.

Benício sofreu um afundamento de crânio após se desequilibrar e bater com a cabeça na prancha. O choque causou um hematoma subdural – acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio – e o pequeno foi submetido a uma craniotomia, ou seja, abertura cirúrgica do crânio.

No procedimento, o cirurgião abre a duramater (região externa das três meninges que envolvem o cérebro e a medula espinhal), remove o coágulo de sangue, identifica e controla os locais de sangramento.

Em hematomas menores, o sangramento é drenado pela inserção de um pequeno cateter temporário por meio de um orifício no crânio. Os casos mais leves podem ser apenas acompanhados.

Estado de saúde

Benício está internado no hospital Copa Star, da Rede D’or, em Copacabana, na zona sul do Rio. Em boletim médico divulgado pelo hospital, é afirmado que “o paciente encontra-se lúcido, orientado, movimentando os quatro membros, respirando por meios próprios e estável sob o ponto de vista neurológico e hemodinâmico”. Entretanto, ainda não há previsão de alta.

“Não acho que tenha que ter pressa nisso [na alta]. Acho que uma cirurgia neurológica na cabeça é uma cirurgia neurológica na cabeça, então, você tem que fazer com calma, um passinho de cada vez. Por mais traumático que seja para os pais e para ele estar passando por isso, eu acho que a gente tem que aprender nessas situações difíceis”, explicou Luciano ainda ao Fantástico.

O pequeno está sendo assistido pelo médico João Pantoja, em conjunto com a equipe médica do neurocirurgião Gabriel Mufarrej e sua pediatra Andrea Paiva.

Benício é o filho do meio do apresentador com Angélica. Além dele, o casal tem um filho de 14 anos, Joaquim, e uma menina de seis anos, Eva.

