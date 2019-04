Rara aparição: Angélica e filha são fotografadas por Luciano Huck

Angélica está passando as férias em Miami, nos Estados Unidos, e está utilizando as redes sociais para compartilhar todos os momentos com a família.

A apresentadora publicou uma foto com a filha Eva, em um registro feito por Luciano Huck. “Meus amores”, escreveu ela com um emoji de coração. O casal também é pai de Benício, 11 anos, e de Joaquim, 14 anos.

Angélica está fora do ar desde abril de 2018, após o fim do programa “Estrelas”, da TV Globo.

A menina chama a atenção por ser muito parecida com os pais, principalmente com Luciano. Confira o clique:

