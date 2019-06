Deborah Secco muda o visual e aparece de cabelo novo

Deborah Secco, 39 anos, resolveu inovar mais uma vez em seu corte de cabelo. Dessa vez, a atriz deixou para traz o corte estilo “joãozinho”.

Em seu perfil do Instagram, Deborah perguntou a opinião dos fãs antes de ir mudar o visual. O estilo escolhido por ela foi um corte chanel na altura do queixo, uma grande tendência entre as celebridades.

O novo visual de Deborah se trata de um aplique colocado pelo profissional Anderson Couto, hairstylist queridinho das famosas.

Confira o resultado final da atriz:

