Filho de Angélica e Luciano Huck sofre acidente e passa por cirurgia

A família de Angélica e Luciano Huck levou um susto na tarde do último sábado (22). Segundo divulgado no Instagram do apresentador, o filho do meio do casal, Benício, sofreu um acidente e precisou passar por cirurgia.

O acidente aconteceu enquanto Benicio praticava wakeboard. Detalhes do ocorrido não foram divulgados pela família. Huck apenas informa que ele foi operado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e que passa bem após a cirurgia.

