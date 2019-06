Abatidos, Angélica e Luciano falam sobre acidente de Benicio após alta

Angélica e Luciano Huck gravaram um vídeo após a alta hospitalar do filho Benicio, de 11 anos. O garoto passou por uma cirurgia após sofrer um acidente de wakeboard. Ele teve traumatismo cranioencerfálico com afundamento têmporo pariental, segundo o boletim médico.

“Só podemos agradecer, e agradecer de novo e de novo….”, escreveu Huck na legenda ao postar o vídeo ao lado da apresentadora.

“O que a gente passou é uma questão familiar, um problema com um filho, mas como a notícia foi muito compartilhada, alcançamos muita gente. Fomos tão abençoados, primeiro por Deus, pelas coisas terem se encaminhado depois do caos que a gente viveu e também a sequencia de boas notícias que a gente teve. Queremos agradecer”, disse Huck.

Em seguida, Angélica também agradece, visivelmente abatida pelos dias de aflição. “Vocês podem ter certeza que as orações, todas as manifestações de carinho fizeram muita diferença no saldo positivo que a gente acabou tendo com toda essa confusão, com essa coisa tão louca que aconteceu. Vocês fizeram parte dessa alegria que a gente está sentindo agora“.

Veja o vídeo completo abaixo:

