Aposentada chamada Maria da Penha é morta pelo ex-marido

Uma aposentada e catadora de latinhas morreu após levar golpes de facão na cabeça e no rosto. O agressor é seu ex-marido, Ademir Santos, de 61 anos. A vítima, de 65, chamava-se Maria da Penha e já tinha recorrido a lei de mesmo nome e conseguido uma medida protetiva contra o homem há um mês.

O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (27), em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O agressor foi preso em flagrante no fim da manhã do mesmo dia, no bairro Lions, no distrito de Boa Ventura.

De acordo com a polícia, o rapaz confessou que cometeu o crime por ciúmes. Pela Lei Maria da Penha, ele deveria manter uma distância de 300 metros da ex-mulher.

A vítima foi encontrada sentada na calçada, em frente à própria residência, ensanguentada devido a cortes no rosto e atrás da cabeça. Ela havia conseguido pedir socorro e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao hospital São José do Avaí, no entanto, não resistiu.

Maria da Penha e Ademir haviam se separado há um mês, depois de 15 anos de relacionamento. A neta da vítima, Julyanna Veiga, revelou ao G1 que ela apanhava desde o quarto mês da relação.

“Peço que as mulheres que apanham dos companheiros não tenham medo de denunciar. Hoje eu perdi minha avó e o sentimento é de muita dor. Ela apanhou já no quarto mês da relação”, falou.

Ademir vai responder por feminicídio, de acordo com a 143ª Delegacia de Itaperuna. As polícias Militar e Civil encontraram o facão usado no crime na casa do agressor, além de uma bicicleta e de roupas sujas de sangue.