Receitas práticas de sorvetes para cães e gatos

Verão é tempo de férias, piscina, tomar sol, se sentir mais disposto… Mas é também um período em que se pode sofrer bastante com as altas temperaturas, e isso também vale para os bichinhos. A estação mais quente do ano exige alguns cuidados por parte dos donos de cães e gatos.

CUIDADOS COM OS PETS DURANTE O VERÃO

Para quem tem cachorro, os passeios em horário de sol muito forte não devem ser feitos. Como os cães precisam dar aquele passeio diário para se exercitarem, é importante dar sempre preferência aos horários de menos sol, como de manhã cedinho ou depois que o sol se pôr – antes das 10h da manhã e após as 17h. Além do calor fazer mal, o asfalto aquecido pode causar queimaduras nas patinhas dos nossos amigos.

Além disso, o sol pode ainda causar outros problemas de saúde nos cães. “Cãezinhos com pelagem branca ou que têm pouco pelo na ponta das orelhas, no focinho, no rabo e nas patas precisam de protetor solar antes de serem expostos ao sol. Vale usar tanto protetor solar próprio para animais ou os de uso humano, de acordo com a recomendação do fabricante e de um veterinário. Em dias muito quentes, vale até colocar pedrinhas de gelo dentro do pote para manter a temperatura da água agradável por mais tempo”, recomenda a médica veterinária Thaís Matos, da DogHero.

SORVETES PARA PETS ALIVIAM O CALOR

Por causa do calor excessivo pode ser que o pet não sinta vontade de comer nos horários habituais, então é importante o tutor oferecer comida nos horários em que a temperatura está mais amena. E, assim como nós, os bichinhos também agradecem um refresco nos dias quentes. Com ingredientes apropriados, é possível oferecer sorvetes e picolés caseiros que vão colaborar com o bem-estar do seu cão ou gato.

Segundo a veterinária, o morango é uma das poucas frutas que podem ser oferecidas com casca e sem descartar as sementes. É uma fruta que possui teor considerável de vitamina A, B e C, além de ser rica em antioxidantes. A banana, também liberada para os pets, é rica em vitaminas (A, B6 e C), fibras e minerais (cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio). Já o iogurte natural é um alimento com vários benefícios para a saúde dos cães, por ser fonte de cálcio e vitaminas do complexo B, e ajuda a prevenir problemas gastrointestinais, já que equilibra a microbiota (“flora”) intestinal. Mas atenção: todas as frutas permitidas devem ser consumidas com moderação por conta da presença de açúcar.

Frutas que os pets não devem comer: abacate, abacaxi, cereja, carambola, caqui, laranja, limão, uva, frutas passas e frutas cítricas num geral.

Confira abaixo algumas receitas caseiras de sorvetes permitidos para os pets:

PARA OS CÃES

Picolé de melancia com hortelã

Ingredientes:

– Meia melancia sem caroço

– Folhas de hortelã picadas

Modo de fazer:

Bata a melancia sem caroço no liquidificador até formar um suco. Adicione a hortelã picada à mistura. Então, despeje o conteúdo em forminhas de gelo ou de sorvete e leve ao freezer. O sorvete pode ser servido sozinho como petisco, colocado para derreter na água do cão ou, se feito em uma forma grande (como num pote de sorvete de massa, por exemplo), colocado no chão para que o cachorro se entretenha fazendo ele derreter.

Gelinho de Banana

Ingredientes:

– 2 bananas cortadas em rodelas

– 1 forminha de gelo

– Água ou água de coco natural

Modo de fazer:

Adicione as rodelas de banana na forminha de gelo. Após adicionar água ou água de coco leve para o congelador. Quando estiver pronto é só oferecer para o cãozinho.

Sorvete de Morango

Ingredientes:

– Morangos

– Forma de gelo

– Água ou água de coco natural

Modo de fazer:

Limpe bem os morangos, retirando a folhinha. Bata no liquidificador com água ou água de coco. Coloque na forminha e congele. Depois de congelado, é só desenformar e servir.

Iogurte Gelado de Banana

Ingredientes:

– 1/2 xícara de iogurte natural integral

– 1 banana madura

– Um pouquinho de água

– Forminhas de gelo

Modo de fazer:

Misture todos os ingredientes em um liquidificador, menos a água, e bata até ficar homogêneo. Adicione a água aos poucos, conforme o necessário para formar um creme. Despeje a mistura em forminhas de gelo leve ao freezer. Antes de servir para o cãozinho, retire do congelador, desenforme e deixe derreter levemente por alguns minutos.

PARA OS GATOS

Alguns não gostam muito de sorvetinho/gelinho e acabam só brincando com a pedrinha de gelo. A dica é oferecer algumas frutas antes de fazer sorvetes. Lembre-se de tirar folhas, caule, sementes e caroços. E sim, os gatos podem comer frutas, mas não qualquer tipo. Lembrando ainda que os gatos tendem a não gostar muito de alimentos doces.

Permitidas: maçã, damasco, mirtilo, pera, mamão, melão e melancia (esses últimos são ótimos para ajudar na hidratação).

Cuidado com:

– abacate por ser muito gorduroso pode causar problema no pâncreas (possui uma substância chamada persina que é tóxica pra eles), além de vômitos e diarreias;

– banana pode causar diarreia;

– uva e uva passa (frutas cristalizadas no geral) podem gerar problemas renais;

– frutas cítricas como laranja, limão e kiwi também são proibidas por causar problemas estomacais.

