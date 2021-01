Os nomes de gatos e cachorros mais escolhidos no Brasil em 2020

Thor e Mel entre cachorros, Tom e Nina para gatos. Esses são os nomes de maior sucesso no Brasil, segundo uma pesquisa feita pela feito pela empresas DogHero e Petlove, com mais de 1,8 milhão de pets cadastrados no Brasil.

Entre as raças de cães, pelo quinto ano consecutivo, o vira-lata (SRD) segue como o queridinho dos brasileiros, representando (32%), seguido pelas raças shih-tzu (12%) e yorkshire terrier (6%).

Nomes mais populares entre os cães:

Fêmeas

Mel Nina Luna Meg/Mag Amora Lola Belinha Maya Cacau Pandora

Machos

Thor Luke Bob Fred Billy Marley Theo Nick Zeus Max

Gatos

O levantamento anual, desde o ano passado, passou a incluir os gatos, e a base de dados inclui 212 mil animais. Entre as raças preferidas de gatos pelos brasileiros, o vira-lata (SRD) aparece com 95%, seguido pelo siamês (2%), angorá turco (0,4%) e himalaio (0,3%).

Veja os nomes mais populares:

Fêmeas

Nina Mel Luna Mia Amora Pandora Lua Marie Frida Mimi

Machos