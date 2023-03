De drinque com pequi à broa: 4 receitas mineiras da chef Bruna Martins

Pimenta-de-cheiro, carne de porco, broa, doce de leite e muito pequi. As receitas da chef Bruna Martins são uma bela representação da cena gastronômica mineira: farta, que valoriza os sabores locais e traz uma nova roupagem, mas sem perder sua essência.

No seu restaurante em Belo Horizonte, o Birosca, a chef tem encarado com afinco a missão de apresentar receitas autorais e que valorizam a técnica, ao mesmo tempo em que dão destaque para as tipicidades da região. Em entrevista para a edição de março de CLAUDIA, Bruna conta como foi se redescobrir na gastronomia e encontrar seu lugar nesse cenário.

Para quem quiser provar alguns dos sabores do restaurante em casa, a chef compartilhou algumas de suas receitas favoritas, que vai desde a irresistível entradinha de pimenta-de-cheiro empanada até um drinque refrescante com pequi. Confira a seguir:

Irresistível como belisco, a pimenta-de-cheiro é recheada com carne de porco moída, bacon e linguiça caipira, envolta em massa de tempura. Veja aqui a receita da chef do Birosca.

Continua após a publicidade

A broa de fubá com creme de milho chega ao prato com uma finalização delicada e leva tartar de pupunha, requeijão de raspa e parmesão d’Alagoa. A chef ensina aqui a receita dessa saborosa entradinha.

Uma sobremesa que reúne cocada e doce de leite não tem como dar ruim! Enrolados em massa de harumaki (usada para fazer rolinho primavera), esses canudinhos são uma ótima opção para o café da tarde; veja aqui o passo a passo.

O drinque Pequi Sour é feito com a aromática fruta e gim – uma ótima pedida para acompanhar pratos mais intensos e gordurosos. Veja aqui o passo a passo para fazer em casa.