Receita de broa com creme de milho e tartar de pupunha

Modo de preparo

Prepare o creme de milho: em um processador, bata o milho com o requeijão de raspa. Vá adicionando o creme de leite quente aos poucos, para ajudar a bater. Adicione o parmesão, acerte o sal e a pimenta e bata mais um pouco. Reserve. Prepare a broa: em um liquidificador, bata os ovos, o açúcar e a manteiga. Adicione o leite, o flocão de milho, o queijo e o sal. Adicione o fermento e incorpore à massa. Despeje numa fôrma retangular untada e com o fundo coberto com papel manteiga. Asse em forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Reserve. Prepare o tartar: misture o palmito e a ciboullet e tempere com limão, sal, pimenta e azeite. Corte a broa em retângulos de 4×8 e grelhe as duas faces em uma frigideira com manteiga. Disponha o creme de milho em cima da broa grelhada, rale parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Coloque o tartar por cima e finalize com picles de beterraba e rúcula selvagem.

*Receita cedida pela chef Bruna Martins, do restaurante Birosca