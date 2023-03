A décor alto astral do lar da apresentadora Laura Vicente

De pés descalços e rodeada por dois grandes cachorros, Laura Vicente desce as escadas de sua casa, no bairro da Lapa, em São Paulo, para receber nossa equipe.

Sem frescuras e cerimônias, ela rapidamente consegue deixar todos à vontade. Logo fica claro como foram o carisma e o talento que levaram a atriz e apresentadora de 33 anos a virar figurinha carimbada em vários festivais de música que acontecem pelo Brasil.

Integrante do time de transmissões de eventos dos canais ​​Bis e Multishow, Laura ganhou holofotes nos últimos anos por suas entrevistas espontâneas e que fogem do script, rendendo momentos de identificação com o público de casa e, principalmente, das redes sociais.

A paulistana formou-se na área de moda e foi direcionada para a televisão naturalmente. “No início, só conseguia pensar: caramba, eu estou fazendo o que amo e ainda estão me pagando para isso!”, conta ela, que começou a carreira participando do ​​reality show Temporada de Moda Capricho, em 2009. A intimidade com as câmeras rendeu um convite para se tornar repórter no canal Boomerang. Mais tarde, ela especializou-se em teatro.

CASA COM JEITO DE CASA

O clima leve com que Laura rege seu trabalho pode também ser observado no seu habitat. Com entrada de luz abundante e uma enorme varanda com vista para a rua arborizada do bairro da zona oeste, a casa em que Laura escolheu viver há dois anos dá a sensação de viajar para uma época anterior à verticalização urbana e aos espaços cada vez mais reduzidos.

“Eu viajo muito a trabalho e é sempre bom retornar para a casa. Essa foi uma descoberta da fase adulta da vida: é gratificante ter um lugar onde você gosta de estar de volta.” Laura Vicente

“Me sentia muito estressada com a correria de São Paulo. Aqui, por estar mais afastada do centro, me sinto em paz. Num final de semana com sol, é como estar no interior”, contenta-se. A mudança ocorreu durante o isolamento social causado pela pandemia de Covid-19. Com a rotina de trabalho incerta, foi um período de voltar as atenções para dentro, literalmente.

Para se sentir mais acomodada no novo lar e até afastar os maus pensamentos causados por essa instabilidade, Laura cuidou de cada detalhe da decoração. A gallery wall, as dezenas de vasos adquiridos na Ceagesp (espaço na capital paulista dedicado a produtos hortícolas e plantas), os novos móveis… Tudo foi pensado por ela para revitalizar a casa antiga.

“Como sempre morei em lugares alugados, é uma preocupação entender como deixar o espaço do meu jeito, mas sem grandes reformas ou investir rios de dinheiro”, conta.

“No momento, estou numa fase muito colorida, então existem peças-chave que é só trocar que já dão outro tom para a decoração: uma capa de almofada, uma manta, um quadro…”, explica a apresentadora.

A parede em tom terroso compõe um de seus espaços favoritos na sala. “Eu achava que uma parede de quadros precisava ter apenas obras de arte. Às vezes, ficamos travados por preceitos de coisas que são, na verdade, pura bobagem. Comecei colocando um recorte de revista que eu gostava e acrescentei uma moldura. São coisas que não precisam ser, necessariamente​​, ultracaras ou específicas, é possível realizar com o que você tem em mãos, como uma foto ou bordado.”

UMA POOL PARTY PARA CHAMAR DE SUA

Laura divide o espaço com o namorado, Eduardo, e também Pudim e Joana, os vira-latas que são, na verdade, os verdadeiros donos da casa — eles adoram espiar a vizinhança por cima da mureta da varanda. Os cães completam a energia de um lar alto astral, que dispõe até de piscina inflável nos fundos.

“Minha relação com referências de decoração é parecida com as tendências de moda. Acho legal ser apresentada a coisas novas ou ideias que não teria sozinha, mas aquilo precisa fazer sentido. Depois de um certo momento, me desligo de tudo, senão vira uma insatisfação constante.” Laura Vicente

“Quando eu, uma pessoa que viveu a vida toda num apartamento, vi o quintal pela primeira vez, ele virou minha ‘menina dos olhos’. A piscina comprei antes mesmo de me mudar, já sabia que queria ter uma e, hoje, é onde todo mundo se diverte”, conta sobre a aquisição, que virou até tema de tutorial em seu perfil no Instagram, o @lauravicente.

Festeira, a apresentadora fez questão de ter uma casa com bastante espaço para trazer os amigos e familiares. É na piscina que acontecem churrascos e também no quintal que ela adora receber gente para bater papo nas cadeiras de praia.

“Ter pessoas na área externa é incrível, montar uma mesinha e almoçar, mas nunca dei uma festa de arromba aqui. Quando era mais nova e morava com amigos, a nossa casa era a ‘casa das festas’, mas dei uma cansada disso, das louças sempre estarem quebradas”, confessa, com bom humor.

“Uma das coisas que me fez morar sozinha é ter esse carinho por construir algo, ter mais de duas taças [risos]. Acho que existem energias diferentes de receber, e tenho preferido a que não é da festona.”

Ela conta que enxerga seu lar atual como um reflexo do seu momento de vida. “Muita gente torceu o nariz quando falei que moraria numa casa térrea, meus pais inclusive, por conta da segurança. Depois, quando me mudei e eles vieram me visitar, agradeceram por não os ter escutado. Quando vamos viajar, eles ficam aqui com os cachorros e amam, usam até a piscina”, conta.

“Em relação a isso e muitas outras coisas, acho que minha casa é resultado de ter feito boas escolhas, e não necessariamente o que as pessoas esperavam.” Nós atestamos!