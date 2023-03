Receita de canudinho de mousse de cocada preta

Modo de preparo

Prepare a mousse: em uma batedeira, bata o creme de leite até o ponto de chantilly. Com a ajuda de um pão duro, incorpore a cocada e o doce de leite, aos poucos. Reserve. Montagem: enrole as fatias de massa harumaki em tubos de inox (para cannoli) e cole com a clara de ovo. Asse em forno preaquecido à 180°C por 6 minutos ou até assar por completo. Reserve. Bata o coquinho em um processador até virar farofa. Recheie os canudos com o mousse de cocada e finalize as laterais com a farofa de coquinho queimado. Sirva em seguida.

*Receita cedida pela chef Bruna Martins, do restaurante Birosca