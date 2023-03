Chef brasileira assina famoso ‘Chá das Rainhas’ em Portugal

Refeição mais elegante do que um chá da tarde não há, e é justamente elevar ainda mais essa proposta o objetivo do menu servido pelo hotel português Tivoli Palácio de Seteais, em Sintra. O que muitos não sabem é que as delicadas e doces criações são de autoria da brasileira Cíntia Koerper, confeiteira nascida em Belém e que leva suas raízes para a confeitaria portuguesa.

Há 16 anos em Portugal, Cíntia se formou no Rio de Janeiro e se especializou em Paris e na Itália. No Brasil, trabalhou com chefs de renome, como Claude Troisgros, Roland Villar e Dominique Guerin.

“O início na confeitaria foi por mero acaso, nunca tive pretensão de ser confeiteira, minha formação é em cozinha. Entretanto, casei-me com um chef detentor de algumas estrelas Michelin, e como é óbvio, não iria ‘competir’ com ele na cozinha (risos). Assim sendo, resolvi abraçar a confeitaria com amor e dedicação”, conta a confeiteira, que é casada com o chef Joachim Koerper, seu parceiro também de trabalho.

Sua história no Tivoli Palácio de Seteais começou em 2021, quando veio um convite para o casal ser consultor do empreendimento: ele na cozinha, ela na confeitaria. Além do chá da tarde, Cíntia é responsável por todas as criações de sobremesas do restaurante do hotel.

O Chá das Rainhas, como é intitulado o menu, traz duas opções: D. Catarina de Bragança e D. Carlota Joaquina. “A proposta já existia, mas com minha entrada dei um upgrade ao chá ao incluir uma seleção de pastelaria da minha autoria”, revela a chef.

Para a criação dos pratos, Cíntia conta que buscou inspiração no próprio hotel e em alguns ingredientes locais: “falo especialmente da maçã Reineta de Fontanelas, região em Sintra. É uma maçã com acidez e doçura muito equilibradas, assim mantenho a tradição e valorizo um produto local”, conta a confeiteira.

As lembranças da infância em Belém, onde nasceu, não deixam de acompanhá-la no dia a dia na cozinha. “Acho que, do Brasil, talvez eu traga alegria e cores às minhas criações. Trabalho em quatro cozinhas distintas e, em cada uma, adapto-me às características do lugar: algumas com mais cor, outras tradicionais ou modernas. Mas o que não pode faltar em todas elas são o equilíbrio de texturas, cores e sabores.”

Sua última criação foi O cacau, um doce de inspiração absolutamente brasileira. “Usei a fruta como um todo, da polpa elegante, ácida e doce ao amargor das sementes”, relata.

Conheça o Chá das Rainhas

O primeiro (€ 30 por pessoa) foi concebido em homenagem àquela que se acredita ser a principal autora da introdução deste costume em terras inglesas. O cardápio inclui o Imperial Lapsang Souchong, conhecido por ser o chá de eleição da rainha Catarina de Bragança, além de uma combinação de scones (aprenda a receita desse confeito abaixo) com manteiga e compotas, finger sandwiches e uma seleção de confeitaria.

Já o segundo menu (€ 37 por pessoa) tem inspiração na figura emblemática de Carlota Joaquina, uma verdadeira apaixonada pela moda parisiense. A sua elegância está presente em todos os elementos da apresentação de chá, com uma fusão de sabores de confeitaria, e apresenta também scones com manteiga, compotas caseiras e crème fraîche e a tradicional pastelaria de Sintra. Além de finger sandwiches, também incluídos no menu. Acompanha, ainda, um flute de Champanhe e o aromático French Earl Grey, à la mode.

Além da mesa farta, outra vantagem do Chá das Rainhas é o ambiente onde é servido. O salão é rodeado pela paisagem verdejante de Sintra e pela atmosfera romântica do Palácio do século XVIII. Ambos os menus são servidos todos os dias a partir das 17h.